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Maserati GranTurismo 雙門 GT 轎跑首度亮相，9 月起開放預接單

▲Maserati GranTurismo 雙門 GT 轎跑首度亮相，9 月起開放預接單
▲Maserati GranTurismo 雙門 GT 轎跑首度亮相，9 月起開放預接單

2GameSome - 有車賞

1947年，Maserati 首創將賽道技術注入豪華座駕，打造出驚豔世人的 Maserati A6 1500GT，就此開創「GT」車型的不朽傳奇；歷經75年歲月洗禮，三叉戟品牌迎來全新 GranTurismo 雙門GT 轎跑嶄新登場，續寫 GT 壯遊先鋒的精采篇章。全新GranTurismo Modena 與 GranTurismo Trofeo 雙車型首次在臺灣正式亮相，於9月6日起正式開放接單，建議售價分別為：新台幣 888萬起、1,058萬起，預計於2023年第四季正式上市，同時Maserati 品牌歷史上第一台純電雙門轎跑 GranTurismo Folgore 也將連袂現身，以全車系完整陣容震撼登場。

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Maserati GT 雙門轎跑名稱源自於十七世紀「Gran Turismo」義大利文中的「壯遊」，自1947年 Maserati 第一台 GT車型 A6 1500GT 問世開創了全新造車理念，將看似矛盾的運動性能和豪華舒適完美結合，並能在長程旅途中保持舒適感受，不僅撼動了當時的車壇潮流，更為 GranTurismo 樹立了傲然典範，成為 Maserati 最具代表性的車型。憑藉著標誌性的 GT 精神，Maserati GT 車型持續地以傳奇傑作在世人記憶中鐫刻出不可抹滅的深刻印象，「GT」更成為一種生活型態象徵，充分演繹「壯遊之旅」的奇幻風貌；75年過去， Maserati GT壯遊精神隨著時代演進歷久彌新，如今全新 GranTurismo 的問世，標誌著睽違已久的傳奇 GT 車款閃耀回歸，續寫 GT 壯遊先鋒新篇章。

全新世代 GranTurismo 延續了Maserati 品牌一貫的優雅外觀，致敬雋永經典的設計並結合前衛科技，充分平衡義式美學與操控實用性，細節中營造奢華質感，打造專屬於三叉戟品牌極富辨識度的車身設計。外觀承襲了前一代 GranTurismo 的設計語彙，除了源自 A6 1500GT 標誌性散熱鰭孔外，整體線條沿襲 Maserati GT 雙門轎跑經典車身外型，打造獨具一格的「一體式引擎蓋（Cofango）」，結合車身主體與車側葉子板，突顯車身完美比例，讓整體視覺更具雕塑感；來自品牌超跑 MC20 的雙燈線 LED 大燈設計勾勒出高辨識度的義式美學，車尾則採用全新 LED 尾燈設計，巧妙利用旋鏢元素，賦予家族化樣貌的設計風格。而車頂線條如流水般傾瀉而下，目光隨之聚焦到流暢靈動的 C 柱曲線與品牌三叉戟徽飾，搭配無窗框設計展現流線感十足的跑格，更兼顧了出色的空氣力學，彰顯不凡氣度。

全新 GranTurismo 雙門 GT 轎跑在內燃機引擎版本擁有GranTurismo Modena 與 GranTurismo Trofeo 兩款車型配置，均搭載 3.0L V6 「Nettuno 海王星」雙渦輪增壓引擎，與品牌超跑 MC20 一脈相承，配備 8 速自手排變速箱與 AWD 四輪驅動系統，經由 Maserati 精湛工程技術調校下，其中 GranTurismo Modena 最大馬力來到 490hp 與 600Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速3.9秒即可完成； GranTurismo Trofeo 則進一步升級，足以爆發出 550hp 強悍馬力，搭配650Nm峰值扭力的驚人動力，在 0-100km/h 加速僅需3.5秒，極速表現更是達到 320 km/h，卓越的性能充分彰顯 Maserati 的賽道基因。象徵熱血性能的 GranTurismo Trofeo 更採用特殊底盤分流器、碳纖維裝飾後保險桿、全碳纖維側裙與亮黑色格柵，將熱血操駕推入全新領域，瞬間點燃追求速度的腎上腺素。

全新 GranTurismo 採用前後不同直徑的輪圈配置，前輪為 20 吋輪圈，後輪尺寸較大搭配 21 吋輪圈式樣，讓整體空氣力學和跑格更提升；此外，兩款皆標配前後軸主動式可調式阻尼與氣壓懸吊，搭配前六後四活塞煞車系統，以低重心、均衡配重帶來更為貼近賽道體驗的性能表現，將海神引以為傲的極致性能推向頂峰。

車室設計上，得益於義式百年深厚美學的薰陶，全新 GranTurismo 以奢華細膩的材質選用，詮釋義式美學的精采細節，其中 GranTurismo Modena 的真皮座椅皮革紋路，靈感源自於米開朗基羅在羅馬卡比托利歐（Campidoglio）廣場所設計的幾何圖案，在座椅中央、儀表板上半部與門板皆有此經典設計，為 GranTurismo Modena 車室刻畫出獨有標誌與視覺感受。而 GranTurismo Trofeo 車室內裝則採用了全新獨特的 Liner Graphic 線性圖形設計，飾以3D Carbon 飾板和 Alcantara® 車飾頂蓬打造出更具運動感的車內氛圍，完美詮釋極致性能跑格。

依循著 GT 義式壯遊對長途旅行舒適性的設計原則，全新 GranTurismo 於駕駛座提供 18 向電動調整跑車座椅，前方座椅附有加熱功能，搭配雙區恆溫空調，將奢華舒適感受延伸全車乘客，讓每一段旅途都是享受，賦予壯遊不凡視野。

科技與現代工藝的巧妙平衡進一步賦予全新 GranTurismo 前所未有的駕駛體驗，集結多項創新技術而不失優雅設計的現代數位化座艙，透過駕駛座的馬鞍型12.3吋數位儀錶，能夠更好地貼合方向盤上半部造型、帶來更豐富的資訊顯示能力。俐落現代的中控介面採一體式玻璃面板完整連接，包含上方 12.3 吋中央觸控螢幕，與下方可調整空調、座椅、燈光等功能設置的8.8吋舒適觸控螢幕，並將排檔功能以按鈕方式整合其中，提供更加直覺的人性化體驗。三叉戟品牌標誌的石英鐘亦更換全新面貌為智能數位時鐘，提供三種錶面模式與多達 9 種以上的功能，提供前衛科技卻不失經典的功能造型，同時搭載最新 2.0 Maserati 智能輔助多媒體系統 （MIA）和12具 Sonus faber® 音響系統， 讓整體車內娛樂享受再升級。

新世代的Maserati GranTurismo 由 Maserati 創新實驗室研發設計，並於位於都靈（Turin）的米拉菲奥里（Mirafiori）工廠生產，展現100% 純正義式奢華與性能風貌。

全新一代 GranTurismo 以前瞻先鋒思維將賽車靈魂注入奢華座駕，詮釋每一趟不凡壯遊旅程，展現前所未有的駕馭體驗。全新 GranTurismo 雙門 GT 轎跑內燃機引擎版本預計將與品牌史上首款採用純電動力系統車型 GranTurismo Folgore 於2023年第四季連袂正式上市。此外為迎接傳奇經典的全新篇章 GranTurismo Modena 與 Trofeo 雙車型在全臺首次亮相，總代理臺灣蒙地拿正式公布於9月6日起正式開放接單，並於 Maserati 各展示中心限時舉行預約制私密鑑賞會，邀請三叉戟車迷搶先感受全新 GranTurismo 的純正義式先鋒姿態。

GranTurismo 私密鑑賞場次 (採預約制)

臺北旗艦展示中心：9/9(六)~9/10(日)

臺中展示中心：9/15(五)~9/17(日)

高雄展示中心：9/21(四)~9/24(日)

※預約賞車敬請聯繫各地區展示中心

【臺北】02-2627-2200

【臺中】04-2258-5880

【高雄】07-359-2690

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