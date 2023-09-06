▲ 小改之後更有型 新世代Audi Q8揭開面紗

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沒想到Q8就這麼問世5年的時間了，現在這輛擁有跑格的SUV迎來的小改款，基本上重點在於燈具的變化，畢竟Audi可以說是被車輛耽誤的燈具廠，從頭燈就可以發現完全不同的設計，類似X型字樣的日行燈非常顯眼，而現在你可以選配上HD Matrix LED矩陣式頭燈，另外剛剛提到的日行燈其實你也可以自己打造想要的圖案，在尾燈部分更新過後也有辨識度極高的圖形，多層次的效果非常吸睛，另外還可以選配上OLED的尾燈，這將會提供更多花樣選擇。
在車頭的水箱護罩具有十足特色，垂直的夾縫採用高光處理，在水箱護罩的兩側則是修改過後的進氣口，邊框以鋁質金屬打造，另外也可以選擇黑色呈現低調氛圍，另外後方的擴散器設計也更為顯眼，搭配上重新設計的排氣尾管設計以及尾燈更有性能休旅之姿，內裝佈局基本上沒有改變，而動力部分則有著汽柴油的設定，其中柴油V6動力搭配上48V輕油電選擇，其動力分別有45 TDI、50TDI、55 TFSI以及SQ8 TFSI，前兩者配置3.0升柴油V6引擎，接著是3.0升汽油V6以及4.0升汽油V8，動力則是228匹/51kg-m、282匹/61.2kg-m、335匹/51kg-m以及500匹/78.6kg-m，之後應該還會有更多動力的選擇，包括PHEV插電式油電複合動力。