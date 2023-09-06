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小改之後更有型 新世代Audi Q8揭開面紗

▲ 小改之後更有型 新世代Audi Q8揭開面紗
▲ 小改之後更有型 新世代Audi Q8揭開面紗

Carture 車勢文化

Audi Q8的首次發表在5年前，現在也是時候為這輛車推出小改款版本，原廠選在了IAA慕尼黑車展上，運用了更高科技的燈具組合讓Q8以及SQ8更有鑑別度，而內裝部分則沒有太多變化，動力部分依舊有非常多的選擇，並且輕油電系統也導入其中，讓這輛車在高階休旅市場上依舊保有一定的競爭力。

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Q8小改款過後從車頭看去非常明顯，尤其是頭燈以及水箱護罩的改變相當特別。
Q8小改款過後從車頭看去非常明顯，尤其是頭燈以及水箱護罩的改變相當特別。
沒想到Q8就這麼問世5年的時間了，現在這輛擁有跑格的SUV迎來的小改款，基本上重點在於燈具的變化，畢竟Audi可以說是被車輛耽誤的燈具廠，從頭燈就可以發現完全不同的設計，類似X型字樣的日行燈非常顯眼，而現在你可以選配上HD Matrix LED矩陣式頭燈，另外剛剛提到的日行燈其實你也可以自己打造想要的圖案，在尾燈部分更新過後也有辨識度極高的圖形，多層次的效果非常吸睛，另外還可以選配上OLED的尾燈，這將會提供更多花樣選擇。

在車頭的水箱護罩具有十足特色，垂直的夾縫採用高光處理，在水箱護罩的兩側則是修改過後的進氣口，邊框以鋁質金屬打造，另外也可以選擇黑色呈現低調氛圍，另外後方的擴散器設計也更為顯眼，搭配上重新設計的排氣尾管設計以及尾燈更有性能休旅之姿，內裝佈局基本上沒有改變，而動力部分則有著汽柴油的設定，其中柴油V6動力搭配上48V輕油電選擇，其動力分別有45 TDI、50TDI、55 TFSI以及SQ8 TFSI，前兩者配置3.0升柴油V6引擎，接著是3.0升汽油V6以及4.0升汽油V8，動力則是228匹/51kg-m、282匹/61.2kg-m、335匹/51kg-m以及500匹/78.6kg-m，之後應該還會有更多動力的選擇，包括PHEV插電式油電複合動力。

水箱護罩以及兩側的進氣口都採用鋁質金屬外框，另外也可以選擇黑色更為低調的配置。
水箱護罩以及兩側的進氣口都採用鋁質金屬外框，另外也可以選擇黑色更為低調的配置。
尾燈的設計也更有特色，下方的擴散器以及尾管也經過重新設計變得更為運動化。
尾燈的設計也更有特色，下方的擴散器以及尾管也經過重新設計變得更為運動化。
尾燈有著多層次的視覺感受，整體而言辨識度更高。
尾燈有著多層次的視覺感受，整體而言辨識度更高。
水箱護罩的夾縫採用高光處理，而整體使用黑色的配置變得更為穩重。
水箱護罩的夾縫採用高光處理，而整體使用黑色的配置變得更為穩重。
內裝鋪陳基本上沒有太多改變，依舊維持著Audi高階車款的三螢幕配置。
內裝鋪陳基本上沒有太多改變，依舊維持著Audi高階車款的三螢幕配置。
可以選配上HD Matrix LED矩陣式頭燈是一大特色，這具頭燈不論在照射角度或是距離都更好。
可以選配上HD Matrix LED矩陣式頭燈是一大特色，這具頭燈不論在照射角度或是距離都更好。
48V系統現在配置在3.0升V6柴油動力上，預計接下來也會有更多油電動力的選擇。
48V系統現在配置在3.0升V6柴油動力上，預計接下來也會有更多油電動力的選擇。
車輛可以選配主動氣壓懸吊系統，或者是更運動化的配置，SQ8就標配運動化的主動懸吊以及後輪轉向系統。
車輛可以選配主動氣壓懸吊系統，或者是更運動化的配置，SQ8就標配運動化的主動懸吊以及後輪轉向系統。
日行燈可以依照自身期待變換成不同的樣貌，對於燈具的詮釋Audi總是做得很好。
日行燈可以依照自身期待變換成不同的樣貌，對於燈具的詮釋Audi總是做得很好。
尾燈其實也有許多種排列選擇，讓車主可以依照自己的喜愛排列。
尾燈其實也有許多種排列選擇，讓車主可以依照自己的喜愛排列。
OLED尾燈的選配也讓尾燈樣貌出現更多可能，Q8將會更能呈現車主自身的特色。
OLED尾燈的選配也讓尾燈樣貌出現更多可能，Q8將會更能呈現車主自身的特色。

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