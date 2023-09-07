亞運倒數／一代自由車名將最後一舞　2金后蕭美玉為學妹再拚一次

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一代名將蕭美玉、黃亭茵最後一舞
38歲的蕭美玉生涯在亞運會上拿下2金、1銀、4銅，原本因為家庭規劃，缺席上屆雅加達亞運，之後也處於半退休狀態，沒想過能再度披上國家隊戰袍。但因為責任感驅使，蕭美玉決定帶領學妹攜手拚戰，盼能傳承無價的經驗，同時也能再度享受奪牌的喜悅。
33歲的黃亭茵也是資深選手，歷屆在亞運會上奪下1銀3銅，且公路、場地雙棲，戰功彪炳。本屆也可能將是她最後一次亞運會，她也預告未來將會有「新身分」，並期待車迷能看到不一樣的「黃亭茵」。
十年磨一劍！場地賽奇才康世峰全力拚
在全錦賽爭先賽拿下七連霸的康世峰，也是本屆亞運的奪牌熱門之一，他坦言：「確實場地賽非常枯躁，但我都把隊友和自己當做假想敵，真正要有目標才能撐下去，而我的目標就是亞運。」
由於在亞錦賽失利，康世峰最後經過特例取得杭州亞運參賽資格，這也是26歲「衝刺王」生涯第一次成功進軍亞運，康世峰堅決地說：「我一定會用全力把我十多年訓練成果，以及教練的指導、家人的支持全都化成動力，全力去拼！」
台灣第二位踏上歐洲一級車隊的車手杜志濠，本屆將孤軍奮戰，在公路賽場上拚搏，但他仍強調會全力以赴，盼能奪下生涯首面亞運獎牌。