全球首創！國產2奈米製程鍍膜亮相　經部：半導體供應鏈強大後援

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根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，全球半導體將於2030年破兆美元，而台灣半導體產業位居於國際重要地位，去年半導體的產值年成長超過18%，突破新台幣5兆元，位居全球第二。
對此，經濟部技術處處長邱求慧表示，台灣在晶圓製造和封測領域擁有堅強實力，其中消費性電子產業占比甚高，經濟部技術處透過法人研發及補助業者，自2019至2023年已投入超過250億元，加速國內業者創新產品落地，未來將持續協助產業在先進製程、小晶片、異質整合、化合物半導體、綠能技術等領域。
此次大展發表的52項技術中，包括「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，符合未來AI與資料中心建置需求，該技術已與一詮精密合作生產產品，並已經交貨給數家國際AI晶片大廠驗證中。
而甫獲2023 R&D 100大獎的「2奈米製程鍍膜（Hybrid Atomic Layer Deposition；Hy-ALD）」設備也於展中首度亮相，此技術不但將打入半導體前段設備的供應鏈，也能協助台灣產業往「設備國產自製」的目標前進一大步。
這是由工研院及半導體設備專業廠商旭宇騰精密科技共同合作研發，因半導體生產過程複雜繁瑣，每個步驟製程需運用特殊設備，但在步驟切換時，常遇到傳輸耗時、汙染及品質下降等問題。2奈米製程鍍膜設備將半導體前段鍍膜製程步驟整合為多合一系統，滿足速度快、低耗電的下世代電晶體及記憶體所需。
這項設備導入10件核心專利技術，巧妙整合融入機台以提升鍍膜品質和生產速率，不僅滿足元件高深寬比、均勻沉積等需求，還成功突破國外大廠對原子層膜沉積設備專利的屏障，可望將台灣國產自製率由30%提升至60%以上，更可將維修時程縮短從7天至1天。
未來工研院將與旭宇騰精密科技合作生產，預計這款設備未來將佔據ALD鍍膜市場約10%，相當於約84億台幣，為台灣次世代半導體鍍膜設備供應鏈提供有力支援。