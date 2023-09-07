Lisa表演一轉身「熱褲太短變小丁」 被轟衣服越穿越少：YG欺負人
南韓國際女團BLACKPINK 26歲泰籍成員Lisa擁有洋娃娃臉孔、前凸後翹身材，腰圍僅51公分，被封為「人間芭比」，她與另外3位隊友的《Born Pink》世界巡迴演唱會上個月唱到美國各城市，BLINK（粉絲暱稱）發現，Lisa的舞台服裝越穿越少，熱褲短到露出半邊臀部，遊走曝光邊緣，質疑YG娛樂欺負藝人「褲子看了真是不適」、「Lisa需要露屁股嗎」，難以接受女神走賣肉路線。
記者楊穎軒／綜合報導
微博近日瘋傳許多Lisa世巡的表演片段，只見她穿一套黑色連身開衩勁裝，短褲兩邊布料挖掉，呈現丁字，坦露一大半緊實蜜臀，只要一轉身就放送春光，另一件兩件式戰袍，不規則短裙掀起來也是類丁字褲，臀部下緣、大腿根部一覽無遺，與以往的尺度有所差異。
唯獨Lisa巡演服裝較為暴露，加上她昨（6）日在IG宣布將登上瘋馬秀表演，保守派的BLINK傻眼地說：「Lisa的褲子真的小了，希望公司換一個服裝師吧」、「尤其是褲子，都快成内褲款式了」、「走路的姿勢確實迷人，是褲子太短了？還是感覺衣服怪怪的」、「YG是不是欺負Lisa啊，就她褲子最短」、「Lisa這還算得上褲子嗎？和比基尼有的一比了」！
不過也有BLINK緩頰：「可能韓國那邊流行辣妹打扮吧」、「Lisa穿得挺好看」、「歐美天天這樣穿都沒啥」、「有身材有實力，有何不可」、「人家是在舞台表演，很養眼啊，欣賞就好了」，有人認為韓國娛樂圈這種走擦邊路線的造型很正常，舞蹈也會加入一些性暗示的動作，另有BLINK分析，以Lisa的地位，定裝時應該經過本人同意，如果有任何意見必定會提出、討論和修改。