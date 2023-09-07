特企／家樂福「從i開始 影響力市集」周末華山大草原登場

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珍惜地球，打造永續的環境，就是珍愛自己與家人的最佳表現，家樂福延續食物轉型計畫，推動「從i開始」商品，不僅期許能提供安全、可靠與優質的商品，更期望能與消費者攜手前行，透過日常實踐永續，藉由有意識地消費選擇，將消費力發揮成影響力。民以食為天，家樂福「從i開始 影響力市集」有主打100％A.A.無添加麵包烘焙的Nakery裸焙坊、符合有機產品、生態農業、動物福利、永續發展等商品，家樂福影響力概念店，還有家樂福自有品牌、家樂福進口商品，快來逛市集，試吃、試喝，吃到美味更吃出健康。
為了將永續觀念傳遞給下一代，家樂福設計了許多玩中學的精采體驗活動，包含繪本故事劇場（樂樂的奇幻之旅）、台灣玩具圖書館如何將二手玩具透過小巧思重新創造玩具新生命、森林循環的永續理念—廢棄木材、免費頭皮檢測體驗，以及各種有趣又有意義的巧思，像是永續共創牆，齊織友善環境與永續生活的版圖、好侍咖哩—食物不浪費剩食改造遊戲、直球對決問答互動、立體拼圖、阿福i彈珠等體能活動，完成指定任務就有機會獲得限量精美禮物，還有有氧舞蹈帶動跳，歡迎大手拉小手一起來律動。現場更安排音樂表演、奇幻泡泡秀、乖乖好朋友、Zespri KIWI兄弟見面會等活動，包羅萬象、精彩萬分，保證讓大人小孩都為之瘋狂！
豐富多元的風格市集 等你來挖寶&換贈品
符合永續精神的文創選物、雜貨舊物攤位，都扣合友善環境、善待土地的理念，如海廢飾品、植物種子文創手作、藍染、植栽、香氛、寵物友善選品等攤位，你會驚喜的發現，透過巧手巧思，以再利用的方式，生活與地球都將更美好。
在眾多攤位中，最吸引人注意的，非人氣美食料理攤位莫屬了，各攤商使用家樂福從i開始的「i商品」(符合友善環境)做為食材，特別為市集活動客製化限量餐點，活動當天只要攜帶環保餐具到美食料理攤位區消費，就有機會享優惠，不論外食或回家自煮，讓我們更在意食材的來源與飼養、種植方式，從吃進嘴裡的食物就開始講究，珍惜自己/家人，更珍愛我們的環境。
讓自己成為有影響力的人，就從號召親朋好友參與「從i開始 影響力市集」開始！精彩的活動資訊歡迎到「家樂福影響力市集」活動網頁查詢，發揮你的影響力，大家手牽手來響應永續愛地球的「影響力市集」，把各種美好帶回家。
家樂福從i開始 影響力市集資訊
9/9（六）、9/10（日）11：00～18：00
活動網址：https://bit.ly/3R5b7J6