嗨！營業中、網紅明星開店神助手！CYBERBIZ串聯線上線下流量變現

近年網紅商機發展蓬勃，透過網紅個人魅力的體驗及分享，進而吸引粉絲消費。根據Influencer Marketing Hub 預估，今年（2023）全球網紅行銷市場規模年成長近30%，約有新台幣 6,454 億元規模，另根據iKala發布《2023網紅行銷趨勢報告》中也提到，有超過八成的企業願意規劃網紅行銷的預算，顯見網紅行銷的魅力。
電商經營的基本公式為「營業額=流量X轉換率X平均客單價」。對於網紅想經營電商，粉絲基礎就是既有流量寶庫，而個人魅力就是轉換率高的保證，因此將個人IP化並結合商品販售，便具有電商經營獲利發展的基礎，網紅透過電商架設品牌官網接觸粉絲消費者，就是最好將流量變現的方式。但要確保粉絲消費者都能在接觸後，對網紅推薦販售的商品輕鬆下單和簡易結帳，那麼好的開店平台工具一定不可或缺，像是CYBERBIZ。
來自土耳其、來台超過16年、相當愛「逮丸」（台灣）的藝人吳鳳，不僅取得台灣國民的身分證，更是在台娶妻生子，最近吳鳳和妻子於CYBERBIZ開店，成立品牌官網「R&R Home」。妻子陳錦玉分享說，對於成立官網這件事她籌備了快4年，因為礙於人力和對IT知識的不足，因此一直苦惱無從下手。但去年在契機下接觸到開店平台系統，才知道原來只要有商品，就能從無到有輕鬆開店，再加上有了自創品牌「inci」（土耳其語:珍珠），也是吳鳳母親和小女兒的名字，因此他們希望能透過自家官網，就能將土耳其家鄉好的商品和特產，分享給喜愛他們的粉絲和消費者。
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阿辰師和團隊從2019年開始便思索經營電商，從第一款醬油產品只帶來4,000元營收開始，到品牌官網成立寫下10分鐘賣出1,300把廚刀的紀錄。阿辰師說：「我一直不想『割韭菜』，不想賺粉絲的錢！」但他純粹只是在日常工作或是拍片中，接觸到什麼好東西，秉持想跟大家分享的理念，藉由開店平台讓他認為的好東西可以更容易的分享給他的消費者和粉絲。
同樣的，帶起台灣實境秀風潮、高人氣實境節目《嗨！營業中》，節目中的員工餐系列透過CYBERBIZ的一頁式商店都可以在網路上買的到，不管是紅酒燉牛肉、塔香三杯雞、湯圓等員工餐，都可以在網頁上購買，滿足你從視覺到味覺，讓你再一次回到節目中的場景中。因此，透過開店平台，不僅是網紅行銷的利器，更是粉絲流量變現最好的工具。
嗨！營業中 品牌官網
吳鳳 品牌官網「R&R Home」
阿辰師 品牌官網「Chef Chou Chou」
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