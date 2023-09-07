籃球／謝典林約姚明出來單挑 球迷卻翻出他過去失言扯林志玲風波
中華隊最終未獲得U16亞洲青年男籃錦標賽的參賽資格，此事引起台灣籃壇的爭議，籃協理事長謝典林親上火線說明，「姚明，出來單挑一下呀～」叫戰意味濃厚，並且謝典林十分氣憤，這起事件引發籃協失去資格，但謝典林臉書發文，引發不少網友氣憤朝聖，還要他不要作秀過頭，甚至挖出他過去失言的不少風波。
運動中心/綜合報導
謝典林過去跟中國男籃主席姚明有過對話，甚至兩人開心合照，謝典林看起來就像小球迷一樣，照片也被網友翻出，而他號稱「溪洲第一控球後衛」，不管是身材、球技要跟身高229 公分，昔日統治亞洲男籃的第一中鋒姚明對決，預期比賽將十分精彩。
其實2019年謝典林就「拜會」過姚明，還在臉書留言秀照片，「挪抬」姚明以示尊敬，「帶著期待心情，特來拜會中國籃協主席 姚明，想跟他一對一 ，到了現場 卻只能坐著談 實在可惜⋯」，沒想到疫情過後，謝典林不忍了，直接放話單挑。
謝典林過去曾在WSBL開幕賽前失言，「台灣的女子籃球越來越多人開始重視，相較於男生，女子籃球員的身材跟體能的優勢比較有限，所以大家都特別重視場上的每分每秒。」
2019年瓊斯盃開幕典禮後中華藍隨即就要與日本進行首日壓軸的「中日大戰」，謝典霖就在致詞時表示：「志玲姊姊被日本人娶走了，所以等等我們在球場上報仇，好不好？」引發球迷熱議。