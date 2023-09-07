特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》事前預約加碼開跑

《我想成為影之強者！Master of Garden》感謝所有的熱情支持，將加碼舉辦第二波事前限時活動，玩家可到活動頁面為七影注入魔力，幫助闇影大人對抗迪亞布羅斯教團的黑暗力量與累積傷害，依照BOSS血量降低的階段達成，將會有機會抽到Switch、幻魔石5萬*10組等豐富的豪華獎品！其中包含獨一無二的七影聲優簽名板！想帶回家千萬要把握活動機會！快來加入闇影庭園，擊倒萬惡的迪雅布羅斯教團吧！
七影聲優介紹：
阿爾法（アルファ）聲優：瀬戸 麻沙美
闇影庭園最初的成員，「七影」的首席。金髮藍眼的精靈，完美超人。闇影庭園實質上的領導人。
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闇影庭園「七影」第二席。銀髮藍眼的精靈。對闇影抱持著敬畏之心，會將他的事跡撰寫進自己執筆的英雄譚「闇影大人戰記」。
伽瑪（ガンマ）聲優：三森 すずこ
闇影庭園「七影」第三席。擁有聰明的頭腦，能夠記住並理解闇影說的每一句話，但是運動神經卻是最差的。
戴爾塔（デルタ）聲優：ファイルーズあい
闇影庭園「七影」第四席。即便是在「七影」中也有著突出的戰鬥能力，但是戰鬥方式非常粗暴，會將周圍的一切破壞殆盡。
伊普西龍（イプシロン）聲優：金元 寿子
闇影庭園「七影」第五席。具備魔力操作才能的精靈。對自己孩童般的體型感到自卑，會利用史萊姆戰鬥裝束來偽裝身材。
潔塔（ゼータ）聲優：朝井 彩加
闇影庭園「七影」第六席。負責隱密活動的獸人。平時與成員分開行動，獨自一人在世界各地四處奔走，進行諜報活動。
希妲（イータ）聲優：近藤 玲奈
闇影庭園「七影」第七席。負責研究的精靈。擁有出色的技術能力，也是一位優秀的建築師，但性格我行我素，一旦睡著就很難醒來，睡相很差甚至會夢遊。
最後提醒玩家們記得趕緊參加事前預約！也許你將是那位獲獎幸運兒！官方後續將推出精彩活動，欲知更多第一手情報，請密切鎖定遊戲官方粉絲團。
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