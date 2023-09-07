贊成代理孕母、安樂死！柯文哲喊：對的應推動、沒理由反對
民眾黨總統參選人柯文哲一連兩天舉行記者會，宣布醫療政見，今（7）日他邀請到前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿、已逝體育主播傅達仁先生的兒子傅俊豪，討論敏感的代理孕母與安樂死議題。柯文哲表示，支持代理孕母與安樂死，並直言「看不出有什麼理由禁止」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日記者會主題為「人權自主、安寧善終」。陳昭姿表示，英國是保守國家，但卻成為全球最早通過代理孕母法案的國家，而台灣推動代理孕母的法案躺在立院20多年，並直指阻擋代理孕母就是民進黨婦女部（現改制為性平部）。
柯文哲表示，根據他的醫學經驗，有些人先天沒有子宮，有些人是後天失去子宮，但有卵巢，所以可以精卵結合，但問題是要有人可以幫忙代孕，「這個就很簡單，為什麼要阻擋」，他質疑捐贈卵子、肝、腎都可以，這沒理由去反對，「奇怪的就是這法案進立法院，歷經將近20年躺在立法院」。
針對安樂死議題，柯文哲說，人如果能善終是很大的福氣，但不是每個人都能善終，目前《病人自主權利法》、《安寧緩和醫療條例》都做的很好，在他醫生生涯中，看過太多生不如死的畫面，所以他支持安樂死。
媒體詢問會納為政策在當選後會推動嗎？柯文哲坦言，這2個題目都有爭議，但作為醫療工作者，他想不到有什麼理由反對，是對的應推動，過程中遇到反對意見就要去說服，還是要爭取社會多數人贊同。