高虹安市府首長異動如柯市府頻繁？ 柯文哲拉郝龍斌「救援」
新竹市長高虹安出訪日本，但4日出國當天透過新聞稿發布人事異動，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明都將在9月11日去職。錢康明則指出自己是「全身而退」，外界不免聯想到柯文哲在8年台北市長任內一級主管也更動頻繁。民眾黨主席柯文哲今（7）日表示，自己市長8年任內跟郝龍斌8年，一級首長更換人數，並沒有比較多，所以這是認知上的問題。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競辦今日上午召開「人權自主、安寧善終」記者會，媒體詢問錢康明將卸任，但他發文酸高虹安的跑車事件，外界質疑新竹市府人才流動快速，似乎跟柯市府一樣，柯文哲答覆說，這個常常叫汙名化，去調查柯文哲8年跟郝龍斌8年一級首長的更換數沒有比較多，可是常常媒體太注重，「我連跑掉一個秘書都會上報紙，我覺得真奇怪，所以這就是認知、image(印象)。」
柯文哲強調，其實他8年算下來，跟郝龍斌8年算下來，他的首長流動率人數沒有比較多，「只是我走一個你們就要報一次，報到最後大家都有印象柯文哲首長走掉很多，其實哪個縣市首長不會更換，真奇怪。」
媒體詢問行政院突然拍板優先補助65歲以上第六類對象的健保費，且是政府全額買單，會不會覺得選舉到了，突然政院都開始做事？柯文哲回應說，其實很多事情本來就該做，有做當然比沒做好，像他以前在推公共運輸1280月票，是真的有精算過，像路邊停車收費賺的錢，可以去補公共運輸的錢，有考慮到財務平衡。
柯文哲痛批，今天他對民進黨政府的批評是，常常推出一大堆政策，可是做為執政者沒有盡到財政紀律的責任，你要花這個錢，你要先想從哪裡挪、夠不夠用，所以什麼叫做大撒幣，並不是它政策不對，就是說人家在野黨提的，你輸人不輸陣，就趕快推出一個，可是你那個都不是精算，不是很負責任的政府，所以不是政策不對，是態度不對。