看門道／中正萬華立委人選底定　地方人士曝鍾小平人緣差

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對此，郭昭巖受訪時就說，黨中央雖有公布初選民調，但仍應讓專家學者及在地基層支持者重新檢視，例如2份民調是否有誤差值過大狀況，且應檢視電話錄音，更應重視地方基層看法；應曉薇指出，已向黨中央申請報備參選，基本上就是選到底，她按照規定本來就有參選權益，且符合國民黨主席朱立倫提到結合非綠大聯盟精神，不像「某人」是三進三出黨內，並認為黨內這樣做會被外界栽贓為黑箱作業。兩人都明顯對於民調、對於鍾小平不服，甚至會形成「四腳督」
有地方人士表示，鍾小平在中正、萬華區的人緣也不好，除了長年與郭、應兩人不合之外，在地里長也對於鍾小平頗有微詞，因為其「三進三出」國民黨，有些對於國民黨相當忠誠的里長不願與其合作，也成為吳沛憶、于美人拔樁的對象。
除此之外，在地人士說，一直以來跑基層最勤的是郭昭巖，而應曉薇、鍾小平只有在初選期間才開始跑行程；鍾長年以來只有選舉時會勤跑基層，平常上政論節目的次數搞不好比跑行程的次數還多；此外，他認為，鍾小平把自己定位為空戰型，善於上鏡頭、找媒體，在6月初爭取提名時就曾帶著媒體到吳沛憶的服務處「下戰帖」邀請辯論，炒作話題的功力實屬一流。
對於三方陣營的人選終於底定，地方人士分析，吳沛憶現在氣勢正好，除了民進黨早早確定出戰人選開始就勤跑基層，對比國民黨候選人遲遲無法定案領先兩個月；而民進黨總統候選人賴清德在上月25日到萬華幫吳沛憶站台，更讓吳沛憶現在的氣勢開始走高。
至於無黨籍的于美人，民進黨仍舊不敢小覷，作為知名藝人，于美人的名字比很多在地幹部或是人士的知名度都還要高，所有的萬華人也都知道于美人要在這區參選立委，但對於他目前收攏多少樁腳、里長仍不明顯。
他透露，于美人自從宣布參選到現在，其知名度的影響力慢慢降低，開始有被邊緣化的跡象，因為民眾已經慢慢習慣；于美人可能也有感受到這樣的情況，在近期一兩周，會開始跑「送車」（送車指地區里長有些會辦旅遊活動、或是市政參觀，早上送遊覽車出遊）、「公祭」的行程。
對比九合一選舉，民眾黨當時派出現在民眾黨台北市議會黨團副召吳怡萱參選，吳當時主打空戰為主，在基層走的不多、民調中表現也都不好，但最後仍舊成為落選頭，大吃外界一驚，于美人若走向這個路線，在藍、綠當中都會分到票的狀況下，仍有影響戰局的能力。
對於鍾小平，該幹部也認為，現在不是民進黨樂觀的時候，因為鍾小平仍有在地實力，且中正萬華基本盤仍就是藍大於綠，關鍵在於應曉薇會不會參選到底，或是支持鍾，若地方整合完成，還是有操作棄保的空間，那麼中正萬華區的勝負就仍在未定之天。