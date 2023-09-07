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看門道／中正萬華立委人選底定　地方人士曝鍾小平人緣差

▲國民黨提名鍾小平參選中正萬華區立委。（圖／國民黨提供）
▲國民黨提名鍾小平參選中正萬華區立委。（圖／國民黨提供）

記者邱新博／台北報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）提名人選終於確定，國民黨5日的中常會上由國民黨主席朱立倫宣布提名在地市議員鍾小平出戰民進黨吳沛憶、無黨籍的于美人；然而，鍾小平的選情也面臨「內憂外患」，除了吳沛憶銜著接棒現任立委林昶佐的資源與氣勢，在黨內，鍾小平也與其他兩位國民黨籍議員應曉薇、郭昭巖不合，甚至與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹有陳年舊怨，黃呂也有可能不願輔選，都是對鍾的不利因素。

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鍾小平、應曉薇、郭昭巖三人都有意參選中正萬華立委，然而在6月國民黨舉辦初選民調時，就因兩份民調結果差異過大，國民黨中央遲遲無法決定，甚至找上韓國瑜之女韓冰，在徵召未果後最後才決定由鍾小平出戰。

對此，郭昭巖受訪時就說，黨中央雖有公布初選民調，但仍應讓專家學者及在地基層支持者重新檢視，例如2份民調是否有誤差值過大狀況，且應檢視電話錄音，更應重視地方基層看法；應曉薇指出，已向黨中央申請報備參選，基本上就是選到底，她按照規定本來就有參選權益，且符合國民黨主席朱立倫提到結合非綠大聯盟精神，不像「某人」是三進三出黨內，並認為黨內這樣做會被外界栽贓為黑箱作業。兩人都明顯對於民調、對於鍾小平不服，甚至會形成「四腳督」

有地方人士表示，鍾小平在中正、萬華區的人緣也不好，除了長年與郭、應兩人不合之外，在地里長也對於鍾小平頗有微詞，因為其「三進三出」國民黨，有些對於國民黨相當忠誠的里長不願與其合作，也成為吳沛憶、于美人拔樁的對象。

除此之外，在地人士說，一直以來跑基層最勤的是郭昭巖，而應曉薇、鍾小平只有在初選期間才開始跑行程；鍾長年以來只有選舉時會勤跑基層，平常上政論節目的次數搞不好比跑行程的次數還多；此外，他認為，鍾小平把自己定位為空戰型，善於上鏡頭、找媒體，在6月初爭取提名時就曾帶著媒體到吳沛憶的服務處「下戰帖」邀請辯論，炒作話題的功力實屬一流。

對於三方陣營的人選終於底定，地方人士分析，吳沛憶現在氣勢正好，除了民進黨早早確定出戰人選開始就勤跑基層，對比國民黨候選人遲遲無法定案領先兩個月；而民進黨總統候選人賴清德在上月25日到萬華幫吳沛憶站台，更讓吳沛憶現在的氣勢開始走高。

至於無黨籍的于美人，民進黨仍舊不敢小覷，作為知名藝人，于美人的名字比很多在地幹部或是人士的知名度都還要高，所有的萬華人也都知道于美人要在這區參選立委，但對於他目前收攏多少樁腳、里長仍不明顯。

他透露，于美人自從宣布參選到現在，其知名度的影響力慢慢降低，開始有被邊緣化的跡象，因為民眾已經慢慢習慣；于美人可能也有感受到這樣的情況，在近期一兩周，會開始跑「送車」（送車指地區里長有些會辦旅遊活動、或是市政參觀，早上送遊覽車出遊）、「公祭」的行程。

對比九合一選舉，民眾黨當時派出現在民眾黨台北市議會黨團副召吳怡萱參選，吳當時主打空戰為主，在基層走的不多、民調中表現也都不好，但最後仍舊成為落選頭，大吃外界一驚，于美人若走向這個路線，在藍、綠當中都會分到票的狀況下，仍有影響戰局的能力。

對於鍾小平，該幹部也認為，現在不是民進黨樂觀的時候，因為鍾小平仍有在地實力，且中正萬華基本盤仍就是藍大於綠，關鍵在於應曉薇會不會參選到底，或是支持鍾，若地方整合完成，還是有操作棄保的空間，那麼中正萬華區的勝負就仍在未定之天。

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