異想天開！想幫酒駕妻逃罪　廣東男潛入醫院「稀釋血液樣本」被捕

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由於檢查結果明顯異常，警方針對醫院展開調查，結果發現黃女的丈夫曾於當天凌晨前往醫院，偷走醫生的白袍，並伺機進入醫院的檢驗室，將妻子送檢的血液樣本注水稀釋，從而導致檢測結果為0。警方事後將黃女的血液樣本重新驗一次，顯示為161.9mg/100ml，擺明酒駕無誤，男子也對自己的犯行供認不諱。
事件曝光後，不少中國民眾都質疑，為何男子能這麼輕易就潛入醫院，又是如何知道樣品放在何處？即使偷白袍、進入鑑定中心都順利，注水稀釋這種專業動作，男子又是如何做到的？
有中國專家接受中媒訪問時表示，朝酒精含量162mg/100ml的血液樣本注水，把乙醇含量變為0 ，至少需要100多倍水量，而且稀釋後的試管顏色，明顯跟正常的不一樣，一看就不對勁，怎麼還會進行檢測；此外，即便真的稀釋成功也檢測成功，檢測設備也只能顯示出「1」以下，想透過注水讓乙醇在設備上的顯示變為0，基本上很難做到，除非血液裡壓根就沒有一點酒精。
既然如此，也有人提出，男子並非注水稀釋，而是直接將血液樣本掉包，換成了沒有酒精濃度的採血管，不過這種機率也很小，因為涉嫌酒駕者的採血管都配有條碼，與當事人個資相符，如果是直接掉包，沒有條碼的試管直接就會被識破，但這又牽涉出另一個問題：如果掉包後仍有條碼，又是從哪裡來的。種種疑點都還有待進一步釐清。
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