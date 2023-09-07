侯友宜今破冰傅崐萁　黃士修：大家共同敵人是民進黨

國民黨總統參選人侯友宜今日到花蓮，與傾向挺郭的國民黨立委傅崐萁「破冰」。主流民意大聯盟發言人黃士修說，尊重所有具有國民黨籍的朋友，私下其實大家都保持很好的聯絡跟溝通，郭辦不希望造成任何人的麻煩，國民黨考紀會既然出了白紙黑字公文，只要幫郭台銘連署，就要開除黨籍，他們也只能尊重。
記者余祥／台北報導
不過，黃士修也質疑，國民黨員若協助參與連署就要被黨紀處分，相關認定很模糊，郭辦在收連署時，不會知道來簽的民眾是否為國民黨員，國民黨要如何執行黨紀？萬一郭台銘和國民黨立委參選人或現任議員在同一場合出現，這些民代全部都要被開除黨籍嗎？他呼籲國民黨思考一下執行的可行性，是否把精力放在不正確的地方。
媒體也詢問，由於國民黨中央已明文禁止黨員替郭站台，郭台銘近日行程多在台北參訪市場及夜市，是否與軍令狀奏效有關，黃士修說，郭台銘近日行程多在台北市，是因為連署即將開跑，要鎮守在台北處理連署規畫內容，團隊也要跟郭對政策，要忙的事情非常多；相對於6月至8月全台走透透，主帥現在要鎮守大本營，全軍整裝即將出征，確實在行程上有一些調整，但與地方或國民黨黨紀完全沒關係。
黃士修也呼籲國民黨中央，不用這麼劍拔弩張，大家共同的敵人是民進黨，與其國民黨對自己人開刀下手，希望能把更多精力花在監督、達成政權移轉。