央廣迎95週年台慶！世界各地聽友齊祝福 揭九月多場疫後亞洲論壇
中央廣播電臺即將迎來95週年的台慶，而旗下多個節目也營運超過半載，例如央廣泰語節目也迎來60週年。今年央廣獲獎無數，國內外廣播節目獎項共入圍14個獎項和已領獎之2個獎項，隨著台慶來臨，央廣也將舉辦一系列《疫後亞洲的展望》講座，將邀請國內外專家參與。
國際中心賴正琳／綜合報導
央廣為了迎接台慶來臨，舉辦《95周年全球聽友明信片徵集特展》，截至8月31日共收到來自56個國家及地區的1225張明信片，響應2023年世界廣播日主題「廣播與和平」，特展將呈現出全球聽友對世界和平的祝福。
央廣賴秀如董事長表示，過去曾去過墨西哥會見墨西哥的央廣聽友，發現有一位聽友住在鄉下村落，全家人吃飽晚餐後便會守在收音機旁聽央廣；也曾認識來自印尼棕櫚林的工人，是央廣多年的資深聽友；或者是身為海上船員的聽友，也會分享收聽央廣多年的心得，央廣陪伴世界各地聽友走過多年的時光，讓人相當開心有這麼多來自世界各地的好朋友收聽央廣。
央廣將在本月帶來多個精彩論壇，9月18日將舉辦台灣台北場論壇《疫後亞洲的展望—綜觀亞洲媒體生態變化 : 威權v.s.民主》，9月22日則將在泰國曼谷舉辦《疫後亞洲的展望—應對全球假訊息與資訊戰》論壇，9月24日則有《2023第七屆Rti泰語節目曼谷聽友見面會》。