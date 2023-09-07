▲ 認真？VW計畫學習比亞迪模式，縮短車輛開發時間至36個月

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自ID. 2開始與另外兩款車開始，Volkswagen就試著將開發周期縮短，其中ID. 2之設計團隊在2023年底公布第一份草圖後，Volkswagen計畫在2025年就要推出這款車。
當然Volkswagen的技術開發負責人Kai Grunitz也承認：較短的開發周期也會有所風險，那該如何在縮短時間下還要兼顧或提高品質？Volkswagen將以建構新的模擬工具與流程來驗證開發工作，產品團隊可以透過新的模擬道路測試驗證來減少測試週期來提高效率，將可將過去寒冷氣候測試可自經過兩、三個冬天減少到一個。
Volkswagen計畫與供應商更緊密合作，整合創意與技術，目標是消除開發過程的一些不確定性，這些不確定性會導致時間拉長與品質問題，Kai Grunitz承認第8代Golf與ID.3開發中存在問題，但未來Volkswagen將不會再有任何“有數千個故障”的汽車。
Volkswagen若想要與比亞迪等中國車廠競爭，必須在36個月開發出高品質的車輛，面對挑戰，Volkswagen發現比亞迪成功的捷徑，來自戰略平台、電池技術與低成本，Volkswagen除了借鏡這些方式再加入其他近期提出的方案。