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特企／陳春諒接棒新北市代銷公會新任理事長　盼持續發揮正向力量

▲新北市不動產代銷公會日前舉行第7、第8屆理事長交接典禮，由佳榮泰集團總經理陳春諒接任新任理事長。（圖／品牌提供）
▲新北市不動產代銷公會日前舉行第7、第8屆理事長交接典禮，由佳榮泰集團總經理陳春諒接任新任理事長。（圖／品牌提供）

本報訊

新北市不動產代銷公會日前舉行第7、第8屆理事長交接典禮，由佳榮泰集團總經理陳春諒接任新任理事長。現場除了全國代銷公會理事長謝坤成與各地區公會理事長均出席見證，新北市長侯友宜也率領包括副市長陳純敬，以及地政局、社會局等相關局處首長親臨致意，並由侯友宜親自監交印信。

侯友宜致詞時除了感謝公會長年贊助公益，更肯定公會近年積極配合市府推動預售屋買賣定型化契約預審，今年7月「平均地權條例」新制上路，則稱職扮演業者與市府間的溝通橋樑，期許公會未來繼續與市府共同攜手，引導不動產市場正常、合理發展，成為全國代銷經紀業的標竿，將新北經驗擴及全台。

陳春諒則是首先肯定並感謝前任理事長吳三和任內做出的貢獻，他也承諾，上任後將會努力扮演好替會員發聲的角色與職責，同時秉持公會的社會責任，將行之有年的公益事業發揚傳承下去，透過照顧弱勢、傳遞善舉，持續發揮公會的正向力量，進一步提升代銷業者的社會形象。

對於接任理事長一職，陳春諒坦言，肩頭上的責任其實相當沉重。他表示，台灣房市近年受到大環境影響，正面臨著前所未有的變局；低利率環境與疫情造成的工料雙漲將房價推上歷史新高，隨之而來的卻是升息、信用緊縮，以及政府一連串的打炒房措施，對於房產相關業者而言，挑戰才正要開始。

陳春諒指出，7月1日平均地權條例正式實施之後，投機客已完全退出市場，未來房市可預期將呈現量縮價穩的格局。以自住需求為主力的新消費型態，雖然是更健康的市場與產業環境，但房市熱度大減，銷售速度放緩，考驗的就是業者的專業能力。當一切回歸基本面，如何凸顯自身價值就更形重要。

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他分析，就大環境觀察，原物料與人力短缺的情形短期不會有太大改變，不僅造成營造成本大幅增加，房價也難有下修空間，對於建商而言，除了要針對市場需求，持續精進並提升產品規劃與設計的能力，因應AI人工智慧時代的到來，跟上最新科技腳步，推動營造技術的升級也就勢在必行。

至於銷售端的房仲與代銷業者，則是必須先強化洞悉市場趨勢的本職專業，才能扮演好政府、建商與消費者之間溝通銜接的角色以贏得社會信任。面對瞬息萬變的外部環境，則須保持彈性與創新能力，適時調整行銷策略並徹底落實客戶的維護管理，才能在激烈的同業競爭中脫穎而出。

作為新北市不動產代銷公會的新任理事長，從板橋土城發跡起家、長年深耕新北房市的陳春諒，自然相當看好新北市的城市發展與房市前景。

他表示，新北市是擁有超過400萬人口的全台最大都會，生活機能完整、交通路網密集，還具備多元產業優勢能提供眾多在地就業機會，購屋需求穩定且龐大。面對時代變局，身為業者只要懂得順應時勢、與時俱進，終將能讓危機化為轉機，期勉同業也能始終抱持正面的態度，一起蛻變、一起茁壯。

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