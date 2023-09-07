特企／陳春諒接棒新北市代銷公會新任理事長　盼持續發揮正向力量

侯友宜致詞時除了感謝公會長年贊助公益，更肯定公會近年積極配合市府推動預售屋買賣定型化契約預審，今年7月「平均地權條例」新制上路，則稱職扮演業者與市府間的溝通橋樑，期許公會未來繼續與市府共同攜手，引導不動產市場正常、合理發展，成為全國代銷經紀業的標竿，將新北經驗擴及全台。
陳春諒則是首先肯定並感謝前任理事長吳三和任內做出的貢獻，他也承諾，上任後將會努力扮演好替會員發聲的角色與職責，同時秉持公會的社會責任，將行之有年的公益事業發揚傳承下去，透過照顧弱勢、傳遞善舉，持續發揮公會的正向力量，進一步提升代銷業者的社會形象。
對於接任理事長一職，陳春諒坦言，肩頭上的責任其實相當沉重。他表示，台灣房市近年受到大環境影響，正面臨著前所未有的變局；低利率環境與疫情造成的工料雙漲將房價推上歷史新高，隨之而來的卻是升息、信用緊縮，以及政府一連串的打炒房措施，對於房產相關業者而言，挑戰才正要開始。
陳春諒指出，7月1日平均地權條例正式實施之後，投機客已完全退出市場，未來房市可預期將呈現量縮價穩的格局。以自住需求為主力的新消費型態，雖然是更健康的市場與產業環境，但房市熱度大減，銷售速度放緩，考驗的就是業者的專業能力。當一切回歸基本面，如何凸顯自身價值就更形重要。
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至於銷售端的房仲與代銷業者，則是必須先強化洞悉市場趨勢的本職專業，才能扮演好政府、建商與消費者之間溝通銜接的角色以贏得社會信任。面對瞬息萬變的外部環境，則須保持彈性與創新能力，適時調整行銷策略並徹底落實客戶的維護管理，才能在激烈的同業競爭中脫穎而出。
作為新北市不動產代銷公會的新任理事長，從板橋土城發跡起家、長年深耕新北房市的陳春諒，自然相當看好新北市的城市發展與房市前景。
他表示，新北市是擁有超過400萬人口的全台最大都會，生活機能完整、交通路網密集，還具備多元產業優勢能提供眾多在地就業機會，購屋需求穩定且龐大。面對時代變局，身為業者只要懂得順應時勢、與時俱進，終將能讓危機化為轉機，期勉同業也能始終抱持正面的態度，一起蛻變、一起茁壯。