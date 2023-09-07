明迎「白露」！香宮嘗滋補粵菜 新加坡香格里拉總廚客座僅三天
明日時序進入「白露」，華人習慣入秋後要品嘗滋補潤肺的料理。台北遠東香格里拉邀請新加坡香格里拉中餐行政總廚張浪然於明（8）日開始至10日客座香宮，三十餘年豐富粵菜經歷，擅長將傳統烹飪技法與現代創意結合，多道還是因應此時入秋後適合品味的滋補佳餚。僅限三天的精緻粵式套餐，每位3680+10%元起。目前僅剩約2成座位。另外也有飯店，因應入秋也推出螃蟹宴，包含台北萬豪酒店中餐廳「宴客樓」與潮品集的子品牌「潮品集．潮坊」。
記者葉盛耀/綜合報導
張浪然是道地香港人，受父親的影響，1985年就踏入廚師行業，1994年，他加入了香港半島酒店「春月」餐廳，而後到了知名頂級美食餐廳的「香港賽馬會」，擔任會所裡多家餐廳和宴會部的主廚，2017年底加入已取得米其林二星的九龍香格里拉，擔任香宮行政總廚，因其經典粵式料理搭配創意現代風格而聞名香江，至今九龍香格里拉香宮仍持續榮獲港澳米其林一星殊榮，期間各獲無數大獎。2022年5月，張總廚轉任新加坡香格里拉香宮，擔任中餐行政總廚。
此次將於香宮呈獻風味獨特的精采菜式，套餐定價為每位3680元，共吃得到6道菜色包含：香宮三精品 (蔥油三文魚籽聖子皇、避風塘鮮魷、千島帶子醃肉捲)、沙參玉竹海螺燉雞、脆帕瑪火腿錦繡星斑件、川汁百花釀大蝦、魚湯原粒鮮鮑炸飯糰、蜜餞川貝陳皮燕窩釀雪梨，另外，加價800元還可品嘗張總廚拿手黃金炸釀鮮蟹蓋。
都說粵菜總擅長因季節以時令食材做煲湯，其中的「沙參玉竹海螺燉雞」，就喝得到濃郁而金澈的上湯，是用雞肉、海螺和中藥材沙參和玉竹熬煮入味長達4小時，風味清澈卻濃郁，此時喝來特別圓潤滋養。
「脆帕爾瑪火腿錦繡星斑件」是張總廚拿手創作招牌菜，鮮美細緻石斑魚肉佐以獨特醬汁，是以精煉的高湯和蛋清製成，再加上花椰菜碎、胡蘿蔔碎，炸得酥脆的薑絲以及帕馬火腿，外型因而更風雅，味道也更具層次。
也有「魚湯原粒鮮鮑炸飯糰」，以繁瑣工序燉煮出的魚湯呈現奶白色，上頭原粒鮑魚打上花刀後浸在魚湯中，還有以白飯塑形炸至焦香的飯條，可蘸魚湯享用。
而粵菜中常見「冰糖燉梨」，是現在最適合準備入秋的季節最品嘗的潤肺料理，張總廚由此發想出升級版後的「蜜餞川貝陳皮燕窩釀雪梨」，將雪梨與柑橘皮、川貝和蜜餞一同進行煨燉，熬煮過後的雪梨口感軟綿微甜，上頭還有奢華燕窩，更添滋補養生。
入秋後也是吃螃蟹的好時機，台北萬豪酒店中餐廳「宴客樓」即日起至11月30日，推出美蟹料理。嚴選台灣萬里花蟹、鮮美沙公、處女蟳等，揉合粵式及台式料理手法，設計多款單點秋蟹料理與六道式去殼美蟹套餐，套餐每套3880+10%元。位於新光三越台北信義新天地A4館6樓的「潮品集‧潮坊」也是即日起至10月31日，祭出「潮滋補‧蟳套餐」餐飲活動。特選東南沿海地區7-8兩重的新鮮活體紅蟳直送餐廳，套餐限時優惠價每人2380+10%元。