台日協預告國慶有日訪團　核廢水排放異常要求直接停止

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范振國表示，大島敦是目前日本最大在野黨立憲民主黨資深議員，曾擔任總務副大臣，此次訪台目的是希望了解台灣半導體產業發展，就如何促進台日經貿文化交流與相關團體交換意見。
范振國表示，近期另一訪團是日本東京大學的兩岸關係研究小組，該團由東京大學教授松田康博率領，成員總共10位學者，11日到15日訪台，期間將拜會國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、海基會董事長李大維等，就台日與兩岸關係議題交換意見。
范振國表示，東京大學兩岸關係研究小組是現在日本學術界唯一針對台灣進行研究的跨校際與跨領域研究團隊，成員都是在日本國內對於台灣政治、兩岸關係、國際情勢非常具權威且知名的學者，外交部誠摯歡迎小組來台訪問，向相關單位就兩岸與印太情勢提供見解跟建言。
而范振國也提及，今年國慶日本國會將組成大型訪問團來台參加活動，目前還在規劃中，之後將適時說明。
至於日本8月24日起將福島核電廠核廢水排入海中，引發疑慮；對此台日協表示，針對福島核處理水排放議題，我方已透過台北與東京雙重管道向日方進行溝通並表達立場，強調如果未來在排放過程中發現與原先計劃不同，或者在排放後，發現周邊海水的輻射值超標等任何異常狀況，我方除將立即向日方反映外，也會要求日方立即停止排放，「這就是我國的立場」，日方對此也表示認同。