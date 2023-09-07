促台北市運動人口提升　蔣萬安宣布U-Sport政策還可抽好康

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安說明，「2023 U-Sport臺北樂運動」大致可分為兩個方案：一、開放23至64歲市民登記並發放2萬份1500U幣，在北市各運動中心試辦免費運動集點，運動點折抵運動消費；二、7歲以上的市民每日運動可集點5U幣，限量80.2萬份。
他進一步表示，自7日下午2點開始到14日下午2點，市民朋友們就可以透過台北通APP或市民服務大平台登記。9月30日起可在北市運動中心使用U幣，只要完成12次運動集點，可以額外獲得60U幣運動點，除此之外，還能抽腳踏車、健身環、運動手錶等總價值30萬元禮品，鼓勵大家呼朋引伴一起多運動。
體育局補充說明，即日起至14日下午2時止，只要是年滿23歲以上至64歲，並設籍於台北市的民眾，皆可使用台北通app或市民服務大平台登記，就有機會獲得1500U幣運動點數，總共提供2萬份，而若超過2萬人登記，則是會採取抽籤方式發放。
此外，7歲以上的台北市民在使用台北市運動中心游泳池、健身房運動，或報名運動中心U-Sport專案體驗運動課程，只要透過台北通app完成活動登記，並掃描活動QR code，每次可累積5點U幣；此外自10月起至年底，為期3個月的試辦活動期間，凡完成12次運動之市民，即可額外獲得60U幣運動點，還可參加抽獎活動，希望能藉此提高民眾規律運動的意願。