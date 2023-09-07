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促台北市運動人口提升　蔣萬安宣布U-Sport政策還可抽好康

▲台北市長蔣萬安（中）7日出席U-Sport記者會，與體育局長王泓翔（左）、資訊局長趙式隆（右）一起擺出做運動的姿勢。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安（中）7日出席U-Sport記者會，與體育局長王泓翔（左）、資訊局長趙式隆（右）一起擺出做運動的姿勢。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

台北市長蔣萬安今（7）日出席「2023 U-Sport臺北樂運動」記者會，蔣萬安宣布30日起啟動U-Sport台北樂運動政策，推出可折抵運動場館入場費的U幣供民眾登記使用外，在台北市的運動中心運動一定次數還可以額外參加抽獎活動。蔣萬安表示，目前台北市平均規律運動的人口比例，從現在的37%希望能夠逐步提升到40%。

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蔣萬安表示，從過去5年的統計數據來看，台北市的規律運動人口比例大概都在37%左右，也已經維持了好一段時間，以現行狀況來看要再突破往上的確有瓶頸和困難。根據數據分析，其中23歲到64歲的朋友們的規律運動比例又相對較低，這也是今年的重點施政對象。所以希望結合現有的基礎，像是12區運動中心、游泳池等，等明年試辦後評估成效並規劃納入民間場館，讓更多朋友養成規律運動。

蔣萬安說明，「2023 U-Sport臺北樂運動」大致可分為兩個方案：一、開放23至64歲市民登記並發放2萬份1500U幣，在北市各運動中心試辦免費運動集點，運動點折抵運動消費；二、7歲以上的市民每日運動可集點5U幣，限量80.2萬份。

他進一步表示，自7日下午2點開始到14日下午2點，市民朋友們就可以透過台北通APP或市民服務大平台登記。9月30日起可在北市運動中心使用U幣，只要完成12次運動集點，可以額外獲得60U幣運動點，除此之外，還能抽腳踏車、健身環、運動手錶等總價值30萬元禮品，鼓勵大家呼朋引伴一起多運動。

體育局補充說明，即日起至14日下午2時止，只要是年滿23歲以上至64歲，並設籍於台北市的民眾，皆可使用台北通app或市民服務大平台登記，就有機會獲得1500U幣運動點數，總共提供2萬份，而若超過2萬人登記，則是會採取抽籤方式發放。

此外，7歲以上的台北市民在使用台北市運動中心游泳池、健身房運動，或報名運動中心U-Sport專案體驗運動課程，只要透過台北通app完成活動登記，並掃描活動QR code，每次可累積5點U幣；此外自10月起至年底，為期3個月的試辦活動期間，凡完成12次運動之市民，即可額外獲得60U幣運動點，還可參加抽獎活動，希望能藉此提高民眾規律運動的意願。

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