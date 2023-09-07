928全民購屋節開跑！591周周送10萬購屋金

591新建案統計平台上七都各行政區新建案平均單坪開價，以常見自住使用的25坪為基礎計算出各區新屋總價，並比較財政部公布之110年綜所稅各行政區所得總額的中位數，計算全台新建房價所得比，其中自住客最辛苦區域莫過於台北市，需要不吃不喝37.4年才能購買新房，最輕鬆區域則是在桃園市，僅需12.3年，桃園市目前尚有新屋、觀音、楊梅等平價區，吸引不少首購族目光。
若細分至行政區來看，最輕鬆的是在台南市學甲區，25坪新房總價落在5百萬左右，對比所得中位數，僅需12.6年就能買新房，近期在西港地區陸續有華廈案進場，交易穩定，接下來依序為高雄市林園區、新竹縣竹北市、桃園市楊梅區及新竹縣新豐鄉，讓人訝異的是竹北市近年來房價飆漲，新建案開價屢見7~8字頭單價，但是竹北客群多是竹科科技新貴，收入同樣驚人，平均下來僅需14.6年就能買新房，擠進買新房最友善區域季軍。
然而買新房辛苦區域前五名均是在台北市，自住客想住在天龍國最難的區域非在傳統認知超高房價的的信義、大安區，而是在松山區，新案平均單坪開價落在148萬元，需要不吃不喝57.6年才可以買新房，接下來依序是大安、中山、大同及士林區，都要50年以上不吃不喝才能買房，想擠進天龍國不是易事。
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