優人神鼓重返宜蘭明池水劇場！《天地共舞》落羽松美景只演3場

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1988年創立於木柵老泉里原始山林中的優人神鼓，相融果托夫斯基身體訓練、東方傳統武術、擊鼓、靜坐、太極導引、神聖舞蹈等元素，形塑深具世界觀與當代美學氣韻的獨特表演風格，享譽國際。
今年2023年，睽違疫情兩年後，優人神鼓總算重返明池水劇場，將在秋天最美的落羽松、變黃轉紅的景致裡，獻演《天地共舞》。現任優人神鼓藝術總監的黃誌群老師，回想起2019年第一次踏入明池的感動，他說「優人來自於大自然，如同水一樣，可以在任何地方演出」，講起《聽海之心》一到明池有如天人合一的感受，仍眼裡亮著光。
「水劇場最特別的地方，每次去都覺得水的穿透力非常強」，黃誌群老師形容，即使是極細微的聲音也傳遞非常遠，好似掉了一根針都聽得見。原本需要投影的表演，到了水劇場「有如自然為優人神鼓作畫」，感嘆於明池豐富的光影變化，搭配落羽松美景，「即使大霧瀰漫而若隱若現的風景，下一刻風一吹拂又顯明朗」，黃誌群老師說，「連鴛鴦飛過，都像是為表演畫下剛柔並濟的一筆」。
今（7）日於木柵老泉山「優人神鼓山上劇場」基地，提前預覽今年表演片段。黃誌群老師分享這次將以水中央為舞台，把表演開展至整個場域的不同角落，演出會拉開到各個角落，延展表演場域的開闊感，為寧靜的明池加入鼓聲，動中有靜、靜中有動；在充滿水的舞台表演，和蟲鳴鳥叫合一，深入並開闊地帶領世人照見內心、與自然相融。
他透露，《聽海之心》是表現水的意境，《天地共舞》則是顯現內心狀態，像是在呼應疫情，想讓大家的心裡歸返沈靜，重新照看疫後的生活；尤其疫後不少人轉而重視身心靈的渴求，《天地共舞》也反觀對人心的探尋。
問黃誌群老師說是否擔心演出時下雨？他幽幽地說，「其實下雨也是一個禮物」，坦然地說，過去好幾次去明池表演都有下雨，笑言「即使是陰天，對表演者和觀眾反而都特別有感受，更能有感天地意境」。
而力麗觀光集團董事長蔡宗易，更是一身正裝抵達山上劇場，他自豪每場表演都到場，熱情地分享優人神鼓第一次在明池表演帶來的震撼，「同時十多個人的動作力道，為棲蘭及明池生態注入藝術力量」；還透露疫情後，其實已有團體指名欣賞優人神鼓到明池的表演，局部包場近百人，足見優人神鼓與明池結合的魅力。也因打響名號而有了後來的十鼓擊樂團音樂會。
簡直像是優人神鼓的頭號粉絲般，蔡宗易笑說，「限演3場的表演即使完售賣翻也是虧本，但不會加場」，他相當感謝優人神鼓的到來，再怎樣也會把明池最美的秋天落羽松仙境，留給優人神鼓。
《天地共舞》將由「大驟雨」、「千江映月」、「涉空而來」、「蝕」、「漩中渦」及「天地共舞」等六個篇章聚合而成，靈敏的肢體律動精準結合流暢的鼓音節奏，於明池水劇場的落羽松美景前，再現狂濤黑潮、映月靜水、丘壑松風、洲渚呼喚、裊裊清煙與空無非無。11月15日至11月17日每日14:30正式開演，全場演出75分鐘，共有1500元、2000元、3000元三種票價，僅限定3場演出，於OPENTIX兩廳院文化生活。
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