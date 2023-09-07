王心恬穿比基尼被轟物化女性、乾爹幫出國 火大回：老娘錢自己賺
名模王心恬近來飛到歐洲各地旅遊，從上個月底開始連續多天在粉專分享美照洗版，不料，竟被部分酸民痛批「穿比基尼物化女性」、「出國玩真有錢，有人幫忙出的」，懷疑有「乾爹」贊助，以及考研究所的目的是要認識有錢人，王心恬隱忍多天終於暴氣，近日發3點聲明一一反擊網友的言論。
記者楊穎軒／綜合報導
對於PO比基尼照被質疑是物化女性，王心恬無法理解「what?你們在講什麼？女性不能什麼種類衣服都穿？是有24小時天天穿比基尼嗎？去海邊度假穿比基尼怎麼了嗎？」遭譏出國很有錢、金主幫付旅費，她感嘆「自己辛苦工作300天，65天出去玩，有PO工作沒人看見，難道我每天忙得要死，睡眠不足的工作壓力大到生病，需要照三餐也發發文章來證明？謝謝你們物化所有女性到這番程度。」
王心恬去年考上政治大學商學院碩士班，被酸進修是為了包裝自己，以及認識大老闆，她傻眼至極：「痾...我辛苦賺的錢現在還要投做品牌、養員工，去進修學費貴的要命也是淌血自己出，課超多、作業超多、累的要命，是能包裝到什麼？包裝到好讓你們覺得我在包裝自己這樣？你們把全人類出社會後還想唸書的人當什麼了？」
最後，王心恬表示，自己沒有非常在意，但認為這種歧視女性的言論真的可以消失，「因為老娘錢都是自己努力正當工作賺來存起來的，100%，讓你們失望了！我沒拿過這世界上任何一個除了我爸以外的男生給我錢，謝囉！」霸氣發言引來大批網友按讚力挺。