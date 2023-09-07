「新北市府認證七大寇」曝光 綠議員稱連兩天會勘被臨時放鳥
民進黨新北市議員張錦豪今（7）日於臉書發文，稱自己被封為是「新北市府認證七大寇」，昨日與同黨立委賴品妤辦理汐止區新興路口會勘，未料新北市府臨時請假也不派代理人，而今日兩個會勘也全部臨時請假，完全不配合，他認為基層公務員是無辜的，新北市府18樓才是要求執行的決策單位。而據了解七大寇分別為民進黨議員戴瑋姍、張錦豪、顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、卓冠廷與陳乃瑜。
記者陳威叡／台北報導
張錦豪今日於臉書表示「民主崩壞！會勘等不到人」，說明新北市府封殺議員、完全不理，更提及據傳自己就是 「新北市府認證七大寇」之一，他個人認為還蠻榮幸受封此殊榮，而這兩天終於見識到了當寇的待遇。
張錦豪表示，昨天跟立委賴品妤辦理汐止區新興路口會勘，新北市府臨時請假也不派代理人來，重要路口民生議題的會勘，現在新北市府擺明不派員出席也不溝通，今天更見識到兩個會勘也是全部臨時請假，「全部都不演了，完全不配合」。
張錦豪說，他也懶得罵了，認為基層公務員是無辜的，「新北市府18樓才是要求執行的決策單位。」據了解，除新北市府不配合會勘外，每年1200萬元地方建設建議款，撥款過程也會被市府處處刁難，甚至有事要聯繫市府官員遭已讀不回。