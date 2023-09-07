鄭人碩與黃鐙輝交換體液！林依晨「親密人士」指定他拍大尺度床戲
電影《他馬克老闆》今（9）日舉行媒體試片，導演瞿友寧與主要演員盧廣仲、曾國城、黃宣、鄭人碩、爆花、黃鐙輝、江齊齊聚一堂。鄭人碩與黃鐙輝在片中上演「提案如戰場」的戲碼，黃鐙輝笑說自己因為含太多番茄醬，不小心噴到鄭人碩口中，鄭人碩忍不住抱怨道：「你有必要這樣子嗎？」黃鐙輝急喊：「我真的不是故意，太大口！」片中最後鄭人碩還踹他一腳報復。另外，「林依晨專屬化妝師」在片中與鄭人碩還有激烈床戲，令鄭人碩直呼：「我背負很大的壓力。」
記者黃雅琪／台北報導
曾國城這些年除了固定接演舞台劇之外，鮮少有戲劇演出，這次睽違13年後再接演電影，除了因為跟導演瞿友寧的好交情之外，演員皆為很新鮮的組合，深信好的喜劇需要許多好演員的共同撞擊，於是思考了許多天，排除每週5天需要固定主持的萬難之後投入演出，沒想到一開始就被通知需要有禿頭的造型，跟導演一開始說的輕鬆好玩，根本不是那麼一回事，曾國城表示：「這顆頭弄了5、6個小時，結果曝光才5、6分鐘，拍電影真是不容易啊！」
盧廣仲在片中飾演社畜「馬克」，開場演出「狂砸辦公室」的戲碼，他表示拿著滅火器亂噴的場面，真的拍得很辛苦，因為滅火器噴出的化學物質真的會阻隔氧氣，讓他越拍越缺氧最後甚至倒在地上，他笑說：「不是演的，是真的吸不到氧氣，沒有力氣了。」
鄭人碩在片中飾演職場「老學長」，他笑說：「我希望觀眾在我這一次新嘗試的『傑克學長』角色，可以感受到更多的職場愛，沒有霸凌、更多同理心。」導演瞿友寧盛讚鄭人碩：「喜劇天分被埋沒，他是很棒的喜劇演員！」鄭人碩成為電影中唯一有床戲的演員，演他老婆的還是「林依晨專屬化妝師」，導演笑說：「她指定要跟鄭人碩對戲。」《他馬克老闆》9月28日正式上映。