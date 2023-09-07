新台幣快破32元了！央行是否棄守　專家點出關鍵力量

華為2022年全球專利申請連六稱王！積極佈局運算科技與數位通訊

▲經濟部智慧局今（7）日指出，我國2022年受理發明專利申請以台積電1534件，連續4年排名第1；世界智慧財產權組織（WIPO）的申請中，中國華為以7689件連續6年居首。（圖／美聯社／達志影像）
▲經濟部智慧局今（7）日指出，我國2022年受理發明專利申請以台積電1534件，連續4年排名第1；世界智慧財產權組織（WIPO）的申請中，中國華為以7689件連續6年居首。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部智慧局今（7）日指出，我國2022年受理發明專利申請以台積電1534件，連續4年排名第1；世界智慧財產權組織（WIPO）的申請中，中國華為以7689件連續6年居首，申請項目側重數位通訊領域。

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經濟部智慧局發布「2022年我國與WIPO受理發明專利申請趨勢比較分析」，資料指出，我國去年受理發明專利申請5萬242件，年增2.3%；WIPO部分估計值為27萬8100件，年增0.3%，成長率創2009年以來最低，前三大為中國、美國、日本，增減幅度均在1.0%以內。

台灣發明專利申請以「半導體」領域，占比14.5%居首，「運算科技」9.0%次之；WIPO以「運算科技」10.4%最多，其次是「數位通訊」9.4%。

進一步比較，我國與WIPO前十大技術領域，均包含半導體、運算科技、電子機械能源裝置、視聽科技、測量及藥物等6個領域。

然而，「半導體」在我國居首位，在WIPO則排序第10，顯示「半導體」在我國具技術優勢，而WIPO排序前五大的數位通訊、醫療技術，則未進入我國前十大。

我國以本國、日本、美國、中國、南韓於「半導體」領域申請最多，占比11.7%至22.5%；WIPO部分，中國15.7%、美國13.1%申請最多的技術領域為「運算科技」，日本、德國為「電子機械能源裝置」，各約11%，南韓則是數位通訊、運算科技、子機械能源裝置並重，占比各約10%至11%。

值得一提的是，我國申請人以台積電1534件，連續4年排名第1，其次是美國應用材料847件、美國高通763件、南韓三星電子666件；WIPO部分，中國華為以7689件連續6年居首，其次是南韓三星電子4387件、美國高通3855件。我國及WIPO前十大申請人，均包含美國高通及南韓三星電子。

台灣的十大申請人於2019至2021年申請前三大技術領域，其中台積電等6個申請人在「半導體」領域申請最多，占比37.2%至80.6%，並以南亞科占比80.6%最高。

WIPO部分，中國華為等6個申請人則側重於「數位通訊」領域26.9%至70.4%，並以瑞典ＬＭ艾瑞克生占比70.4%最高。

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