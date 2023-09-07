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U16男籃／中華籃協稱2月的會議為技術會議　並無討論U16相關細節

▲中華籃協沒有參加2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，對此協會表示該會易為選舉會議，並沒有討論U16相關細節，圖為秘書長李雲翔。（圖／記者路皓惟攝）
▲中華籃協沒有參加2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，對此協會表示該會易為選舉會議，並沒有討論U16相關細節，圖為秘書長李雲翔。（圖／記者路皓惟攝）

記者黃建霖/綜合報導

中華隊無法參加2023年U16亞洲男籃錦標賽一事，引起國內很大的討論，昨日《NOWnews》查證中華籃協並未前往2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，對此籃協稱此為會議為「選舉會議」、並非技術會議，並沒有討論U16相關細節，加上時間點是在農曆春節期間、又通知的有些臨時，因此缺席。

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「東亞籃技術會議」固定每年舉辦一次，排定東亞地區各級籃球比賽的時程、主辦國、參賽資格等技術問題，是非常重要的會議，通常只要是會員國都會參與。

不過中華籃協籃協這次收到公文之後並未回覆，而東亞籃協祕書長、也是澳門籃協秘書長胡淑芬也透過電子信件再次確認，最終得到籃協「不參加」的回覆，

中華民國籃球協會祕書長李雲翔昨（6）日受訪時回覆道：「我國的確未參加東亞籃技術會議，但事後官方並未提供任何會議記錄，更沒有告知今年U16亞洲男籃錦標賽的資格已修改。」

根據媒體報導，籃協澄清該會議是「選舉會議」，而非U16賽事技術會議，且並沒有討論U16相關細節。

對於籃協方面對於沒有前往該會議的回應，《NOWnews》記者再次向東亞籃協方面查證，目前仍在等待對方回覆。

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