U16男籃／中華籃協稱2月的會議為技術會議 並無討論U16相關細節
中華隊無法參加2023年U16亞洲男籃錦標賽一事，引起國內很大的討論，昨日《NOWnews》查證中華籃協並未前往2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，對此籃協稱此為會議為「選舉會議」、並非技術會議，並沒有討論U16相關細節，加上時間點是在農曆春節期間、又通知的有些臨時，因此缺席。
記者黃建霖/綜合報導
「東亞籃技術會議」固定每年舉辦一次，排定東亞地區各級籃球比賽的時程、主辦國、參賽資格等技術問題，是非常重要的會議，通常只要是會員國都會參與。
不過中華籃協籃協這次收到公文之後並未回覆，而東亞籃協祕書長、也是澳門籃協秘書長胡淑芬也透過電子信件再次確認，最終得到籃協「不參加」的回覆，
中華民國籃球協會祕書長李雲翔昨（6）日受訪時回覆道：「我國的確未參加東亞籃技術會議，但事後官方並未提供任何會議記錄，更沒有告知今年U16亞洲男籃錦標賽的資格已修改。」
根據媒體報導，籃協澄清該會議是「選舉會議」，而非U16賽事技術會議，且並沒有討論U16相關細節。
對於籃協方面對於沒有前往該會議的回應，《NOWnews》記者再次向東亞籃協方面查證，目前仍在等待對方回覆。