2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽繼續火熱開打，今（8）日就有4場比賽，其中台灣球迷最關注的兩大豪門洛杉磯道奇、紐約洋基都將登場。道奇在聽牌的情況下客場挑戰亞特蘭大勇士。另一邊洋基則在被聽牌的淘汰邊緣，將主場對決坦帕灣光芒。以下《NOWNEWS》整理10月8日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。
道奇搶先聽牌 G4推葛拉斯諾全力關門
道奇關門一戰雙方皆推出右投應戰，道奇預計由王牌格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發登板，對決勇士隊的馬利（Tyler Mahle）。賭盤目前開出道奇隊讓分（-144），大小分總總分落在7.5分，預計能夠順利關門。
數據統計顯示，自2016年總教練羅伯斯（Dave Roberts）執掌兵符以來，道奇隊在季後賽「聽牌戰」有很強的關門能力，寫下18勝9敗（勝率66.7%）的優異成績，遠高於同期大聯盟其他球隊在關門戰的51.1%平均勝率。
回顧兩隊本季表現，例行賽勇士隊雖在對戰紀錄上以6勝3敗佔優，且擁有52勝29敗的強悍主場戰績與全聯盟第5的投手群底蘊，但道奇隊近10場戰績7勝3敗，團隊防禦率僅1.88，有望靠著本季全隊合力轟出204支全壘打的火力在客場封王，鎖定國聯冠軍賽門票。
洋基G3退無可退返主場挽救賽季
在美聯分區系列賽陷入0：2落後絕境的紐約洋基隊，今回歸主場洋基體育場迎接關鍵第3戰。面臨遭坦帕灣光芒隊橫掃淘汰的生死關頭，洋基此役推出明星左投弗里德（Max Fried）先發登板，對決光芒隊的右投馬丁尼茲（Nick Martinez）。目前運彩賭盤開出洋基主場讓分（-170），總分盤落在7分。
洋基隊若想在今晚延長賽季線命，關鍵在於發揮主場的重砲優勢與左投的壓制力。光芒隊本季對戰左投能力相對疲弱，整季僅敲出36支全壘打，攻擊指數（OPS）排在聯盟倒數第六。
然而洋基打線在系列賽前兩戰手感冰冷，除賴斯（Ben Rice）與韋爾斯（Austin Wells）各包辦兩支安打外，其餘打者合計46打數僅1安打。總教練布恩（Aaron Boone）已預告考慮調整打線，包含讓卡巴列羅（José Caballero）及沃爾普（Anthony Volpe）先發上陣以強化守備與跑壘速度，力求突破馬丁尼茲的客場優勢，避免光芒隊繼上期封王美聯東區後，再度於洋基體育場拋下慶祝彩帶。
MLB季後賽10/7賽程
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。
📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。
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道奇關門一戰雙方皆推出右投應戰，道奇預計由王牌格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發登板，對決勇士隊的馬利（Tyler Mahle）。賭盤目前開出道奇隊讓分（-144），大小分總總分落在7.5分，預計能夠順利關門。
數據統計顯示，自2016年總教練羅伯斯（Dave Roberts）執掌兵符以來，道奇隊在季後賽「聽牌戰」有很強的關門能力，寫下18勝9敗（勝率66.7%）的優異成績，遠高於同期大聯盟其他球隊在關門戰的51.1%平均勝率。
回顧兩隊本季表現，例行賽勇士隊雖在對戰紀錄上以6勝3敗佔優，且擁有52勝29敗的強悍主場戰績與全聯盟第5的投手群底蘊，但道奇隊近10場戰績7勝3敗，團隊防禦率僅1.88，有望靠著本季全隊合力轟出204支全壘打的火力在客場封王，鎖定國聯冠軍賽門票。
|先發投手 (Pitcher)
|投球慣用手 / 背號
|勝負紀錄 (W-L)
|防禦率 (ERA)
|奪三振 (K)
|Tyler Glasnow（道奇）
|右投 (RHP) / #31
|5 勝 2 敗
|3.53
|98
|Tyler Mahle（勇士）
|右投 (RHP) / #54
|7 勝 10 敗
|3.99
|137
在美聯分區系列賽陷入0：2落後絕境的紐約洋基隊，今回歸主場洋基體育場迎接關鍵第3戰。面臨遭坦帕灣光芒隊橫掃淘汰的生死關頭，洋基此役推出明星左投弗里德（Max Fried）先發登板，對決光芒隊的右投馬丁尼茲（Nick Martinez）。目前運彩賭盤開出洋基主場讓分（-170），總分盤落在7分。
洋基隊若想在今晚延長賽季線命，關鍵在於發揮主場的重砲優勢與左投的壓制力。光芒隊本季對戰左投能力相對疲弱，整季僅敲出36支全壘打，攻擊指數（OPS）排在聯盟倒數第六。
然而洋基打線在系列賽前兩戰手感冰冷，除賴斯（Ben Rice）與韋爾斯（Austin Wells）各包辦兩支安打外，其餘打者合計46打數僅1安打。總教練布恩（Aaron Boone）已預告考慮調整打線，包含讓卡巴列羅（José Caballero）及沃爾普（Anthony Volpe）先發上陣以強化守備與跑壘速度，力求突破馬丁尼茲的客場優勢，避免光芒隊繼上期封王美聯東區後，再度於洋基體育場拋下慶祝彩帶。
|先發投手 (Pitcher)
|投球慣用手 / 背號
|勝負紀錄 (W-L)
|防禦率 (ERA)
|奪三振 (K)
|Nick Martinez（光芒）
|右投 (RHP) / #28
|15 勝 6 敗
|3.10
|109
|Max Fried（洋基）
|左投 (LHP) / #54
|5 勝 5 敗
|2.80
|104
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|比賽時間
|先發投手 (客隊 vs 主隊)
|克里夫蘭守護者 vs 芝加哥白襪
|4:00 AM
|D. Espino vs S. Newcomb
|洛杉磯道奇 vs 亞特蘭大勇士
|6:00 AM
|T. Glasnow vs T. Mahle
|坦帕灣光芒 vs 紐約洋基
|8:00 AM
|N. Martinez vs M. Fried
|密爾瓦基釀酒人 vs 聖地牙哥教士
|10:00 AM
|未定 vs W. Buehler
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📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
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📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。