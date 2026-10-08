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先發投手 (Pitcher) 投球慣用手 / 背號 勝負紀錄 (W-L) 防禦率 (ERA) 奪三振 (K) Tyler Glasnow（道奇） 右投 (RHP) / #31 5 勝 2 敗 3.53 98 Tyler Mahle（勇士） 右投 (RHP) / #54 7 勝 10 敗 3.99 137

▲道奇關門戰推葛拉斯諾先發。（圖／翻攝自道奇隊官方社群）

先發投手 (Pitcher) 投球慣用手 / 背號 勝負紀錄 (W-L) 防禦率 (ERA) 奪三振 (K) Nick Martinez（光芒） 右投 (RHP) / #28 15 勝 6 敗 3.10 109 Max Fried（洋基） 左投 (LHP) / #54 5 勝 5 敗 2.80 104

▲紐約洋基主力左投弗里德（Max Fried）力拚延長戰線。（圖／翻攝自洋基官方X）

MLB季後賽10/7賽程

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 比賽時間 先發投手 (客隊 vs 主隊) 克里夫蘭守護者 vs 芝加哥白襪 4:00 AM D. Espino vs S. Newcomb 洛杉磯道奇 vs 亞特蘭大勇士 6:00 AM T. Glasnow vs T. Mahle 坦帕灣光芒 vs 紐約洋基 8:00 AM N. Martinez vs M. Fried 密爾瓦基釀酒人 vs 聖地牙哥教士 10:00 AM 未定 vs W. Buehler

2026 MLB季後賽可以去哪裡看？

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽繼續火熱開打，今（8）日就有4場比賽，其中台灣球迷最關注的兩大豪門洛杉磯道奇、紐約洋基都將登場。道奇在聽牌的情況下客場挑戰亞特蘭大勇士。另一邊洋基則在被聽牌的淘汰邊緣，將主場對決坦帕灣光芒。以下《NOWNEWS》整理10月8日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。道奇關門一戰雙方皆推出右投應戰，道奇預計由王牌格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發登板，對決勇士隊的馬利（Tyler Mahle）。賭盤目前開出道奇隊讓分（-144），大小分總總分落在7.5分，預計能夠順利關門。數據統計顯示，自2016年總教練羅伯斯（Dave Roberts）執掌兵符以來，道奇隊在季後賽「聽牌戰」有很強的關門能力，寫下18勝9敗（勝率66.7%）的優異成績，遠高於同期大聯盟其他球隊在關門戰的51.1%平均勝率。回顧兩隊本季表現，例行賽勇士隊雖在對戰紀錄上以6勝3敗佔優，且擁有52勝29敗的強悍主場戰績與全聯盟第5的投手群底蘊，但道奇隊近10場戰績7勝3敗，團隊防禦率僅1.88，有望靠著本季全隊合力轟出204支全壘打的火力在客場封王，鎖定國聯冠軍賽門票。在美聯分區系列賽陷入0：2落後絕境的紐約洋基隊，今回歸主場洋基體育場迎接關鍵第3戰。面臨遭坦帕灣光芒隊橫掃淘汰的生死關頭，洋基此役推出明星左投弗里德（Max Fried）先發登板，對決光芒隊的右投馬丁尼茲（Nick Martinez）。目前運彩賭盤開出洋基主場讓分（-170），總分盤落在7分。洋基隊若想在今晚延長賽季線命，關鍵在於發揮主場的重砲優勢與左投的壓制力。光芒隊本季對戰左投能力相對疲弱，整季僅敲出36支全壘打，攻擊指數（OPS）排在聯盟倒數第六。然而洋基打線在系列賽前兩戰手感冰冷，除賴斯（Ben Rice）與韋爾斯（Austin Wells）各包辦兩支安打外，其餘打者合計46打數僅1安打。總教練布恩（Aaron Boone）已預告考慮調整打線，包含讓卡巴列羅（José Caballero）及沃爾普（Anthony Volpe）先發上陣以強化守備與跑壘速度，力求突破馬丁尼茲的客場優勢，避免光芒隊繼上期封王美聯東區後，再度於洋基體育場拋下慶祝彩帶。：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。