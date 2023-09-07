特企／左岸咖啡館再祭全新企劃！觸動千人獨立書店流浪之旅

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流浪的終篇章 夜間沙龍計畫 X 嘉義秋書室
2023年左岸巷弄沙龍計畫的收尾高潮，便是與秋書室共同合作的「夜間沙龍聚會」，僅限一晚的奇幻時光，從晚上六點半開始接力至深夜十二點，神秘邀請氛圍，在活動前便引發許多的討論度與期待。
人文薈萃的嘉義城鎮從過去便培養出許多藝文家，此次左岸咖啡館來到這裡與秋書室共同合作策劃，不僅富有意義，更如同策劃所言：計畫起源於法國沙龍的精神，於每年夏季攜手書店，共同策劃，牽引再現巴黎左岸的思想人文氣息。
漸暗的天色，讓秋書室的鏽紅鐵門轉為更深沉色彩，亮起的暖黃燈光，成為了城鎮一處獨特的閱讀時空，人們總說：你去看看，燈亮了，就表示今天有開。
活動序幕演出由世界音樂人以融合人聲吟唱、非洲鼓、手碟、迪吉里杜管等樂器，演奏出原始感性的音樂，成為能深入人心的一場療癒之聲。
接著由作家，以結合讀詩、心境分享的特殊講座形式，帶著大家隨著文學與閱讀成為生命的流浪者，認識更深層的自己；旅遊攝影作家 黃昕語 以異地流浪的「 生與死 」的信仰觀，探究了在旅程中流浪的所獲與心境視野。
最後壓軸以異域的鳴唱結合頌缽冥想，在灰暗的燈光下帶領大家閉上眼睛、沈澱內心，送給人們如夢的結尾。
當晚參與人數超過百人，更有許多民眾從外縣市前來參與活動，並表示這趟流浪旅程的夜晚，成了近期最獨特的體驗，有人在聽讀詩時低頭落淚、在聆聽音樂時躺在地上閉眼感受，而這都是在獨立書店，才能形塑出的獨特風景。
全台各地有許多獨立書店，他們都是一個個美好的存在，2019年起左岸咖啡館發起「左岸巷弄沙龍計畫」，持續介紹這些獨立書店，左岸咖啡館由衷的希望大家能發現這些獨立書店，並實際踏入其中。
若不想錯過相關活動訊息，可關注左岸咖啡館FB粉絲專頁，期待在下一年的獨立書店裡，能看見你的身影。