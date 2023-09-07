獨／批姚明擋台灣打U16亞錦賽！踢爆籃協根本沒去東亞籃技術會議

U18世界盃／王念好轟兩分砲、張峻瑋火球壓制　中華隊3:0退美國

▲U18世界盃中華隊在隊長王念好兩分砲帶領下擊敗衛冕軍美國隊，拿下超級循環賽首勝。（記者葉正勳攝）
▲U18世界盃中華隊在隊長王念好兩分砲帶領下擊敗衛冕軍美國隊，拿下超級循環賽首勝。（記者葉正勳攝）

記者路皓惟/天母報導

2023年U18世界盃棒球賽中華隊帶著2勝優勢進入超級循環賽，今（7）日晚上6點半於天母棒球場對戰衛冕軍美國隊，王念好不受球棒違規影響，3局上轟出兩分砲，帶起全隊士氣，加上先發張峻瑋火球連發壓制美國打線，終場中華隊以3：0擊敗美國，拿下超級循環賽複賽首勝，續保不敗金身（6勝0敗）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首局上，許庭綸觸身球上壘，張趙紘揮棒落空三振，美國捕手Nolan Traeger阻殺許庭綸，形成另類雙殺，接著柯敬賢選到保送，輪到王念好打擊時，在兩好三壞下，被美國隊檢舉使用違規球棒，最後他換上黑色球棒打擊，擊出二壘滾地球出局。

據棒協解釋，王念好第一次所使用的紅色球棒為國內廠商生產，但並未獲得國際認證，僅只能在國內比賽使用，所以未來比賽將無法再繼續使用該球棒。

3局上，雖然張趙紘擊出雙殺打，但兩出局後柯敬賢保送上壘，台灣隊長王念好不受球棒違規影響，拿著黑色球棒上場直接轟出一發兩分砲，幫助中華隊首開紀錄，取得2：0領先。

中華隊在5局上和6局上都攻佔得點圈，但沒能繼續添加分數。7局上許庭綸保送上壘，柯敬賢挨了一記觸身球，形成一、二壘有人，接著王念好中線穿越安打，帶有1分打點，為中華隊增添保險分，而跑者也趁傳攻佔二、三壘，下一棒林佳緯右外野飛球被接殺，結束該局進攻，中華隊擴大至3：0領先。

此戰中華隊先發投手張峻瑋主投6.1局僅被擊出2支零星安打無失分，飆出7次三振和1次四壞球，最快球速154公里，追平生涯最速，而本場美國隊不僅打擊沒有發揮，守備也發生3次失誤種下敗因，最後七局下一出局，關門任務交給孫易磊，他更催出155公里火球，並在王念好美技守備下，成功替球隊守住勝利。

中華隊在預賽5戰全勝，成為唯一帶著2勝優勢晉級超級循環賽的球隊，今日擊敗美國隊之後，取得複賽的第3勝，中華隊將於8日晚上6點對上荷蘭，接著於9日同一時間迎戰日本隊，全力爭取冠軍戰門票。

▲U18世界盃中華隊先發投手張峻瑋火球連發，徹底壓制美國隊打線。（記者葉正勳攝）
▲U18世界盃中華隊先發投手張峻瑋主投6.1局無失分，飆出7次三振，火球連發徹底壓制美國隊打線。（記者葉正勳攝）

U18世界盃／王念好球棒被美國檢舉違規　換新球棒照樣轟兩分砲

U18世界盃棒球賽／狂！張趙紘單局雙響砲　中華16:2扣倒波多黎各

U18世界盃棒球賽／林維恩速球壓制韓國　旅外夢近了刻意不看球探

U18世界盃棒球賽／美國投教記得洋基隊友王建民　讚伸卡球超變態

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞