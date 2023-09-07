《鬼修女II》最強邪靈超越第一集！2修女橫跨歐洲「消滅瓦拉克」
厲陰宅宇宙中最強大的邪靈「瓦拉克」重返《鬼修女II》，劇情設定在西元1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女與黛博拉修女將橫跨歐洲，與鬼修女「瓦拉克」展開正面對決。外媒首波評價出爐，認為電影「超越第一集」、「更可怕緊張，情感也更為動人」，還有人表示「嚇到從椅子上彈起來」。
記者黃雅琪／綜合報導
艾琳修女時隔4年變得更堅強，依舊善良、親切但已不那麼天真。鬼修女「瓦拉克」附身在她的朋友莫里斯身上，她就算再不願意也得放手一搏，完成任務。雖然「瓦拉克」長期寄宿在莫里斯的體內活動，但被附身的莫里斯也能正常生活，這與過往被邪靈附身的情況不同，讓艾琳修女不曉得該怎麼做。
這次艾琳修女不必孤軍奮戰，與絕佳搭檔黛博拉修女橫跨歐洲，追捕並消滅最強大的邪靈。黛博拉是一名見習修女，她的母親死於大火後，父親把她送到修道院修行；雖然黛博拉並不喜歡當修女，但她必須跳脫成見、壓下心中恐懼，在危急時刻找到自己的信仰。
艾琳修女起初不想讓黛博拉修女加入這趟旅程，但黛博拉修女不盲目聽令，決定成為艾琳修女最強大的後盾。兩人之間的友誼故事和張力，是《鬼修女II》中的一大看點，她們盡可能拯救身邊所有人、拯救自己，也希望最終能拯救莫里斯。《鬼修女II》現正熱映中。