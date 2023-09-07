索板橋各校預算遭拒　綠營議員：教育局回「預算審過你就知道了」

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黃淑君指出，以新北市66個議員來說，依照新北「都市傳說」，一個議員有1200萬元的議員建議款，建議款皆作為資本門（硬體）使用，所以共有7億9200萬元的規劃，而這近8億元的預算規劃，主要打散在各區公所（民政局）、教育局及消防局的資本門預算規劃，而議員們大多都以教育預算為優先，所以在一年之初，各校校長及會長就會急著拜訪議員，怕預算被要完，「請問這樣對嗎？孩子們所獲得的資源公平嗎？」
黃淑君表示，以教學觸控螢幕為例，新北市今年度各校爭取觸屏，反問預算有落實編列嗎，年初詢問教育局觸屏安裝進度，局長回覆3年內陸續完成安裝，但近期再次詢問教育局，觸屏安裝已編列年度預算，屬於既定政策，為什麼各校校長還到處拜託，甚至教育局還開啟奇怪的遊戲規則，在幾月以前申請可買二送一。
黃淑君表示，但現實中的教育就是，有的孩子有、有的孩子沒有、有的孩子畢業了也還是沒有。這就是現實，為保障人民學習及受教育權利，編列相關預算，但是新北市教育局的做法，卻讓某些孩子沒有平等機會，享受到應有的教育。
最後黃淑君說，應該要廢除都市傳說、廢除建議款，讓預算回歸正常，讓教育趨向公平，不讓少數人把持大部分的資源，為了孩子，「一起站出來！打破都市傳說吧！」