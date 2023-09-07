Nike小籃球送給你！摩曼頓花花 NIKE Jordan 籃球體驗店專屬活動
NIKE 籃球挑戰活動來了！知名運動用品零售商摩曼頓近期在旗艦店「摩曼頓花花 NIKE Jordan 籃球體驗店」推廣籃球體驗活動，邀請民眾體驗試穿籃球鞋，通過闖關，總分達180分以上，即可獲得G.T.鑰匙圈一個，而且每天只限量10名。
記者吳政紘/綜合報導
摩曼頓企業股份有限公司創立於民國 70 年，主要從事運動用品零售；並在2017年成立了【GO WILD野聚戶外】提供各式各樣的優質戶外用品零售並有獨家的戶外品牌代理。目前全省約有超過240家分店，正積極朝向連鎖通路發展，提供最齊全的商品及最舒適的購物環境。本公司擁有優秀的經營團隊，秉持著『合理價格、貼心服務』的經營理念，不斷引進知名品牌的新商品，讓顧客能夠滿足購物需求；另一方面也不斷的改變傳統經營方式，朝公司組織化、商品電腦化及人才集中化的目標邁進。
摩曼頓企業股份有限公司於2007年六月與星裕國際股份有限公司成為事業夥伴，星裕國際股份有限公司成立於民國六十八年，專營國際運動休閒品牌代理，星裕國際本著成為最受肯定之運動休閒服務提供者的精神，透過不斷與世界各國知名運動休閒品牌合作來滿足消費者不同的需求，目前仍持續快速成長中。在「國際化」與「多角化」整合垂直經營的理念，國內也積極擴展通路領域。關係企業跨足品牌代理及零售通路。
近期在摩曼頓還舉辦「開學季」活動，消費滿2000元可以抽越野電輔車一台（價值78000元），消費滿額3500元，贈送開學文具組，此外，9月9日還有限定的運動購物日，線上購物滿3800元，輸入折扣碼現折400元。