U18世界盃／中華隊6連勝續保不敗金身 教頭吳柏宏點出贏球關鍵
U18世界盃棒球賽進入超級循環賽，中華隊今（7）日對戰衛冕軍美國隊，靠著王念好的兩分砲，以及火球男張峻瑋6.1局封鎖，以3：0拿下勝利。賽後總教練吳柏宏大讚兩名選手，並指出球隊每一場都有不同的球員跳出來，這是之後爭取冠軍很重要的關鍵。
記者路皓惟/天母報導
按照中華隊預賽輪值，本場對美國應該是由左投林維恩登板，但吳柏宏選擇派上張峻瑋，他解釋道：「美國打者出棒積極，張峻瑋球速快，且今天變化球跟前一場不一樣，可以控在好球帶內，投在邊邊角角的地方，順利讓打者出局。」
七局下張峻瑋在拿下一出局後投出保送，此時吳柏宏當機立斷換上孫易磊關門，對此他表示：「張峻瑋投得太好，但當時張峻瑋投到快90球，怕他體力下滑，孫易磊球速好，球還越飆越快，能夠壓制對手的反擊。」
孫易磊昨日對波多黎各先發投了20球，今天教練早已設定讓他登板，吳柏宏說：「相信他有壓制對手的實力，尤其這一場非常重要，贏了對我們進冠軍戰非常有利，所以當投手有狀況全部都會派上去。
除了張峻瑋的好投之外，王念好攻守俱佳，在三局上擊出致勝兩分砲，並且在七局下一個撲接美技，幫助球隊拿下勝利，吳柏宏大讚這位台灣隊長，「他是有經驗的選手，這支適時一擊帶動全隊士氣，我們每一場都有不同球員跳出來，才能拿下勝利，這對往後爭取冠軍也是關鍵。」