馬斯克新自傳爆料曾「關閉星鏈」阻止烏軍反攻 因擔心引發核戰
美國富豪馬斯克（Elon Musk）竟憑一己之力，左右俄烏戰爭的局勢？根據《CNN》獨家披露馬斯克最新自傳的部分章節，馬斯克曾秘密要求工程師關閉克里米亞附近的星鏈（Starlink）網路服務，以阻止烏克蘭對俄羅斯海軍艦隊的偷襲，因為馬斯克擔心烏軍的偷襲會讓戰事升高，甚至引來俄軍的核武器反擊。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，馬斯克最新自傳中生動地描述，烏克蘭無人潛艇載著炸藥朝著俄羅斯海軍艦隊衝去，但卻在最後一刻無害地衝上岸，啥事都沒發生，因為烏軍遭到馬斯克的「斷網」。
烏克蘭官員後來聯繫上馬斯克，懇求他重新提供衛星網路服務。而馬斯克之所以決定斷網，是因為擔心烏軍對克里米亞的襲擊，會讓戰事升高，甚至引來俄軍的核武器反擊。自從烏軍開始利用星鏈的網路服務對俄羅斯展開反擊，馬斯克就不斷懷疑自己的決定，因為他認為星鏈是為了讓人們更好地生活，能夠上網放鬆心情或是上學工作，而不是為了捲入戰爭，讓無人機互相攻擊。
目前各方，馬斯克、SpaceX、美國、烏克蘭，都尚未針對《CNN》這篇報導發表評論。不過，這不是星鏈第一次在俄烏戰爭中被提及，之前就曾為了該由誰替烏克蘭的星鏈服務買單而起過爭議，而就在上週，烏克蘭官員也表示，俄羅斯駭客發動網路戰，想要攔截烏克蘭發送到星鏈的數據，藉此干擾烏克蘭的戰場通信。