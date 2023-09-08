大直民宅陷入地面！1F坍塌「慘變地下室」 驚悚7秒畫面曝光
台北市中山區大直街一處巷弄連棟民宅，（7）日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜危機，疑似因為大樓附近建案在施工開挖地下連續壁最後一層工程時，因土質問題導致地基不穩。而當時警消獲報到現場進行管制、疏散住戶時，沒想到大樓突然塌陷，原本的一樓變成「地下室」，現場畫面被捕捉，相當可怕。
記者張嘉哲/綜合報導
台北市政府指出，（7）日晚間八點半陸續接獲民眾報案，表示大直區民宅有5至6棟房屋有傾斜龜裂現象，派員到場後發現，疑似建案在興建工地沒有灌水，造成地基問題、房屋傾斜龜裂，所幸無人受傷，現場包括台北市長蔣萬安、副市長李四川、中山區區長、消防局副局長抵達現場指揮，都發局、建管處、工務局都到場待命指揮現場。
不過就在現場管制期間，大直民宅突然當著所有民眾面前向下坍塌，原本住戶一樓直接變成「地下室」，讓現場的民眾感到相當震驚。根據警方初步調查，疑似因為建案在施工時，往下開挖連續壁但沒有打底，導致連續壁破裂，造成房屋傾斜龜裂，目前已經先用灌漿的方式，讓壓力再把它撐回先維持平衡。
而北市府也在深夜疏散住戶，原本總計35戶，約144人，後來再將疏散範圍擴大，疏散人數增至159人，目前都先暫時安置在實踐大學。台北市長蔣萬安也表示，至於後續塌陷的建築就可能必須拆除，也會以最好的方式協助原本的住戶，後續相關照顧以及需求也將盡力滿足。至於財物部分，蔣萬安提到，基本上是以生命健康安全為最重要考量，就相關安置處理好後，情況穩定才會讓他們回現場。