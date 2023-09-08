大直整排民宅傾斜！市議員直擊：公寓牆面龜裂「馬路裂縫超大」
台北市中山區大直街94巷1弄整排屋齡40年的公寓，在7日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜，疑似是基泰建設的興建工地未灌水，造成民宅嚴重龜裂傾斜；台北市議員陳怡君昨天下午就已前往勘查，發現早有公寓大門疑因房屋傾斜影響而無法開閉，地面些微向兩旁傾斜，柏油路上出現「龜裂、高低落差」，落差幅度甚至能插入一支原子筆。
記者孫唯容／綜合報導
昨天晚間8時許，警消獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂等狀況，警消到場發現建案工地旁的5至6棟等一整排大樓都受影響，立即拉警戒線；據悉，周邊住戶早已在8個月前，就有陳情向建商、市府，但市府卻對居民的抗議，視若無睹，甚至行文到北市府，「結果市府的公文卻告訴住戶說，沒有安全疑慮」 。
陳怡君下午就前往現場勘查，她痛批，受影響的公寓，早在日前就張貼「示警公告」，不僅有公寓大門疑因房屋傾斜影響而無法開閉，住戶室內、室外牆面龜裂，階梯也出現縫隙，柏油路上有龜裂、高低落差等情形，幅度之大甚至能插入一支原子筆，結果晚間就傳出傾斜意外。
陳怡君也透露，自己下午前往蒐證後，準備下周逼建商出來面對，豈料晚上就發生房屋下陷災情，離譜的是當時工人有收到撤離通知，但沒有人通知住戶要趕快離開。
大直里長曹邦全昨晚受訪時表示，類似情形在這半年來就很嚴重，晚間8點有民眾通知，聽到很明顯拉扯聲音，接著他就打1999通知，沒多久建商就通知疏散。