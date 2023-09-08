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被爆幹部曾涉賄　蔡壁如服務處反擊：政治不能少了人性

▲蔡壁如8月6日的臉書發文，呂慶村站在她旁邊，引發地方人士關注。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.09.07）
▲蔡壁如8月6日的臉書發文，呂慶村站在她旁邊，引發地方人士關注。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.09.07）

記者顏幸如／台中報導

前立委蔡壁如獲台灣民眾黨推薦參選台中第一選區立委，對決立法院副院長蔡其昌，卻被《菱傳媒》起底，指其競選幹部呂慶村曾是蔡其昌團隊成員，後幫國民黨林素貞買票，一路從綠轉藍又投白。蔡壁如競選團隊則表示，前鄉代呂慶村已是一介平民，日前因個人工作因素自動離開團隊，強調政治不能少了人性，不用去大作文章。

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蔡壁如到台中參選立委獲得國民黨禮遇，至今未在第一選區提名參選人，但根據《菱傳媒》報導，蔡壁如的競選團隊幹部呂慶村，2014年底曾以樁腳身分幫市議員候選人林素真買票被查獲，林素真當時是落選頭，但同選區當選人楊永昌因親友賄選，遭判決當選無效確定，林素真遞補宣誓就職，但就任約1年，2017年就因呂慶村賄選案遭判有罪確定，戲劇性的被法院判決當選無效。

《菱傳媒》指出，呂慶村曾是蔡其昌團隊成員，後來轉到國民黨林素貞陣營，幾個月前成為蔡壁如輔選幹部，由綠轉藍再投白的歷程引發地方關注，涉賄過往也被放大檢視。呂慶村則回應家人不希望他再涉入政治，已在8月26日退出蔡壁如競選團隊，自己緩刑期滿後已取得良民證，往後也不會再參與政治。

蔡壁如競選團隊總幹事郭達鴻今（8）日表示，蔡壁如6月28日被提名後，初期先地區義務幹部為基礎，前大安區鄉代呂慶村熱情擔任團隊義務職幹部，頭銜為大安區西安里主任。後來呂慶村因因個人工作因素，於8月10日自動離開團隊、退出群組，也不主動參與，現在蔡壁如輔選團隊中並沒有他。

郭達鴻強調，呂慶村目前為一介平民，正職為一位司機，政治不能少了人性，不用去大作文章。

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