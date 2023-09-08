北市中山區工地施工未灌水造成民宅傾斜　已疏散25住戶劃設警戒線

建案釀民宅坍塌！蔣萬安認收陳情　公文稱「沒問題」建管處解釋了

▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜；台北市長蔣萬安今（8）日一早前往現場視察，他表示，4、5月份有收到書面陳情，當時即刻請監造到現場做相關勘查、檢驗，當時了解沒有直接相關聯。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜；台北市長蔣萬安今（8）日一早前往現場視察，他表示，4、5月份有收到書面陳情，當時即刻請監造到現場做相關勘查、檢驗，當時了解沒有直接相關聯。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者孫唯容／綜合報導

台北市中山區大直街94巷1弄，昨日晚間8時左右發生民宅傾斜，其中一棟更是直接塌陷「一樓慘變地下室」，不過早在8個月前就有住戶前往陳情，建商工地導致室內外牆面龜裂，後續行文北市府‘卻收到「判無損鄰」公文，引發不滿；台北市長蔣萬安今（8）日一早前往現場視察，他表示，4、5月份有收到書面陳情，當時即刻請監造到現場做相關勘查、檢驗，當時了解沒有直接相關聯，依照相關處理規則進行，昨天建商往下挖到12米處，當時沒有做大底，因此導致壓力塗起，造成連續壁折斷。

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▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
北市議員陳怡君痛批，市府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，就在這張都發局的「解套公文」發出去之後，順利讓建商得以拿到免死金牌，有恃無恐的繼續施工，可以不用再理會住戶損鄰的唉嚎，豈料昨天卻發生塌塌事件，建商應負最大責任。

▲（圖／陳怡君提供）
▲市府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」。（圖／台北市議員陳怡君提供）
對此，市長蔣萬安和建管處長虞積學皆證實，該工地有正式收到兩次的書面陳情，一個是在4月份、一個在5月份；虞積學說明，收到的陳情紀錄當時建築工地的開挖進度其實還沒有開挖，當時是在做連續壁的進度，陳情所指的地點距離工地較遠，因此當時簽證判斷不是施工造成的損害，且實際開挖後，就沒有再收到正式的書面陳情紀錄。

至於是否有判斷錯誤？虞積學說，尚不能確定，因為當時並沒有開挖，後續會去調當時的建設紀錄，損害前跟損害後當時建設紀錄可能就會顯示有沒有一些變化，到時候再來用這座追究。

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