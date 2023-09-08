Subaru Levorg更高的兄弟Levorg Layback亮相 日本開放訂
Subaru於去年已註冊Layback車名，從此大概可以猜車應會是一款跨界車型，之後隨著相關報導也確定應和Levorg有血緣關係，而先前Subaru就是釋出Levorg Layback預告，而Levorg Layback也在近日於官網正式亮相。
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經過註冊車名商標與報導和Subaru釋出預告後，近日Subaru在官網正式讓Levorg Layback亮相，並且已在日本開放預訂。既然是從Levorg所衍生出來的車型，在外觀方面自當有著相似的造型，不過為讓Levorg Layback有個人魅力，在車頭部分則有稍作修改，同時於車身下緣和輪拱等處也輔以防刮飾板，藉以營造出跨界氛圍，同時4,770mm×1,820mm×1,570mm的車身尺碼和200mm離地高度也比Levorg來得更大更高。
目前官網僅有公布Limited EX單一車型，從中得知該車型除Subaru新世代車型採用的11.6吋直立式中控螢幕外，還配備12.3吋數位儀表、Harman Kardon音響系統、肘感應式電動尾門、三鏡頭EyeSight等配備。至於動力部分Levorg Layback搭載1.8升渦輪引擎，具有177hp/30.6kgm最大輸出。