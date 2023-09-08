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陷兩難！曝司法通譯現況　南洋姐妹會Podacast揭內心掙扎與困境

南洋姐妹會Podacast新節目中披露擔任司法通譯的新住民在協助案件時，所遇到的內心掙扎和困境，相當符合時事。（示意圖／報系資料照）
南洋姐妹會Podacast新節目中披露擔任司法通譯的新住民在協助案件時，所遇到的內心掙扎和困境，相當符合時事。（示意圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著電視劇〈八尺門的辯護人〉爆紅，外界也開始關注外國語言司法通譯的工作環境和權益，南洋姐妹會Podacast【移？老娘開新房第2季第7集｜你了解我的明白嗎？司法通譯的現況與挑戰】在7日播岀，內容關於擔任司法通譯的專業人員在協助案件時，所遇到的內心掙扎和困境，相當符合時事。

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本期邀請師大翻譯所教授兼高等法院英語特約通譯陳子瑋和緬甸語司法通譯人員林麗雲擔任節目嘉賓，陳子瑋教授表示從2010年前便開設「社區口譯」課程，當時注意到全球各地都有新移民進入社會的現象，需要通譯協助新移民融入當地。十幾年後台灣新移民漸增，「社區口譯」課程逐漸走向實務經驗。

陳子瑋教授笑稱，一開始開課時很多人都不知道這是什麼，在當時是很新的課程。緬甸語通譯人員林麗雲則說她上課時感到相當震撼，原來當通譯不只要會口語翻譯，很多細節都是她過去沒有注意到的，例如教授會一再強調翻譯時要保持「中立」等等。

緬甸語通譯人員林麗雲說一開始上課會進行「角色扮演」環節，因為許多中文在實務上不會用到，口語表達和文字書寫往往不太一樣，且並不是會説兩國語言就好了，司法通譯人員在翻譯的過程中有很多細節要注意。

緬甸語通譯人員林麗雲又指出，翻譯除了「準確」，還要「平易近人」，不能用太艱深的用詞，要達到「溝通」的目的。每次上完課程，下課前都會進行「實務演練」，由於課程內容關於「司法通譯」，有非常多艱深的中文法律用詞，然而沒有緬甸語的法律用詞，因此後來跟組員和教授慢慢整理出緬甸語通用的法律用詞筆記，例如緬甸語沒有「保護令」的說法，要重新創立新的詞彙。

而保持中立是擔任司法通譯人員最困難的地方，假設你是通譯人員且人在警察局，正準備協助不諳中文的嫌疑人與警察溝通、做筆錄，嫌疑人用母語跟你說出真相，並且拜託你不要跟警察講，作為司法通譯人員到底該講還是不該講？再來，當你扮演一名專業的司法通譯人員時，你在法庭上協助嫌疑人翻譯，在嫌疑人陳述完後，法官要求你：「講重點」，但你可能根本不知道哪段是法官要的重點，萬一沒有如實完整地翻譯，那不就有可能會斷章取義，甚至讓案情無法水落石出？上述困難都是司法通譯人員在工作過程中，可能會遇到的難題和瓶頸。

另外兩位嘉賓也建議通譯人員可以把自己想成「人體翻譯機」，不用做過多刪減或增加語意內容。因為翻譯過程中，被翻譯的兩方可能會把自身主觀意識和情緒加到說詞中，如果通譯人員翻譯時加油添醋或跳過任何細節不說，都可能造成溝通障礙。陳子瑋教授認為通譯人員應該把自己當作「無情的人肉翻譯機」，更能幫助兩方順利溝通。他舉例，有時警方辦案可能會在對談過程中，重複詢問嫌疑犯一樣的問題，翻譯人員應該直接翻譯就好，如果自行判斷「之前已經問過了」而不重複翻譯問話，可能會影響警方問訊，因為警方在不同時機點詢問一樣的問題，有時是為了確保嫌疑犯的說詞前後一致。

「移？老娘開新房」節目由兩位投入新住民議題二十餘年，自稱「老娘」的資深成員擔任主持，一位是洪滿枝，來自越南，為南洋台灣姊妹會現任理事長；另一位則是夏曉鵑，現職世新大學社會發展研究所教授，是台灣人志工，為「外籍新娘識字班」、南洋台灣姊妹會的創辦人之一，目前節目共有兩季，內容獲得各界好評，有關司法通譯的困境，更多資訊都能在本期節目中聆聽。

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