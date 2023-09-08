陷兩難！曝司法通譯現況　南洋姐妹會Podacast揭內心掙扎與困境

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陳子瑋教授笑稱，一開始開課時很多人都不知道這是什麼，在當時是很新的課程。緬甸語通譯人員林麗雲則說她上課時感到相當震撼，原來當通譯不只要會口語翻譯，很多細節都是她過去沒有注意到的，例如教授會一再強調翻譯時要保持「中立」等等。
緬甸語通譯人員林麗雲說一開始上課會進行「角色扮演」環節，因為許多中文在實務上不會用到，口語表達和文字書寫往往不太一樣，且並不是會説兩國語言就好了，司法通譯人員在翻譯的過程中有很多細節要注意。
緬甸語通譯人員林麗雲又指出，翻譯除了「準確」，還要「平易近人」，不能用太艱深的用詞，要達到「溝通」的目的。每次上完課程，下課前都會進行「實務演練」，由於課程內容關於「司法通譯」，有非常多艱深的中文法律用詞，然而沒有緬甸語的法律用詞，因此後來跟組員和教授慢慢整理出緬甸語通用的法律用詞筆記，例如緬甸語沒有「保護令」的說法，要重新創立新的詞彙。
而保持中立是擔任司法通譯人員最困難的地方，假設你是通譯人員且人在警察局，正準備協助不諳中文的嫌疑人與警察溝通、做筆錄，嫌疑人用母語跟你說出真相，並且拜託你不要跟警察講，作為司法通譯人員到底該講還是不該講？再來，當你扮演一名專業的司法通譯人員時，你在法庭上協助嫌疑人翻譯，在嫌疑人陳述完後，法官要求你：「講重點」，但你可能根本不知道哪段是法官要的重點，萬一沒有如實完整地翻譯，那不就有可能會斷章取義，甚至讓案情無法水落石出？上述困難都是司法通譯人員在工作過程中，可能會遇到的難題和瓶頸。
另外兩位嘉賓也建議通譯人員可以把自己想成「人體翻譯機」，不用做過多刪減或增加語意內容。因為翻譯過程中，被翻譯的兩方可能會把自身主觀意識和情緒加到說詞中，如果通譯人員翻譯時加油添醋或跳過任何細節不說，都可能造成溝通障礙。陳子瑋教授認為通譯人員應該把自己當作「無情的人肉翻譯機」，更能幫助兩方順利溝通。他舉例，有時警方辦案可能會在對談過程中，重複詢問嫌疑犯一樣的問題，翻譯人員應該直接翻譯就好，如果自行判斷「之前已經問過了」而不重複翻譯問話，可能會影響警方問訊，因為警方在不同時機點詢問一樣的問題，有時是為了確保嫌疑犯的說詞前後一致。
「移？老娘開新房」節目由兩位投入新住民議題二十餘年，自稱「老娘」的資深成員擔任主持，一位是洪滿枝，來自越南，為南洋台灣姊妹會現任理事長；另一位則是夏曉鵑，現職世新大學社會發展研究所教授，是台灣人志工，為「外籍新娘識字班」、南洋台灣姊妹會的創辦人之一，目前節目共有兩季，內容獲得各界好評，有關司法通譯的困境，更多資訊都能在本期節目中聆聽。