肺病末期唯一希望！醫詳解移植手術　復健後潛水打魚沒問題

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📍什麼疾病需要肺臟移植？
陳維勳指出，臨床上需要肺臟移植的患者通常年紀較長，大多是因為慢性阻塞性肺病、肺氣腫，或肺纖維化、原發性肺動脈高壓等疾病，導致肺功能不良，且病程已走到末期、無法維持正常功能，才考慮進行肺臟移植手術，其中慢性阻塞性肺病多與抽菸有關，肺纖維化則是大家俗稱的「菜瓜布肺」。
不過，陳維勳特別提到，肺癌患者不適合進行肺臟移植，因為肺臟移植術後，患者需要持續使用免疫抑制藥物，雖目的是降低患者與大愛肺臟的排斥，但同時也會導致患者的免疫系統無法確實控制癌細胞、反而導致病況控制發生問題，或是提高癌症復發機率。
肺臟也不像心臟一樣有人工的幫浦作為移植替代方案，陳維勳說，目前肺臟移植仍是末期肺病患者重拾日常生活的唯一方案，但等待可移植的肺臟所需時間可長可短，雖平均落在半年左右，運氣好的患者可能數週內就等到健康的肺臟，但也有人等兩三年，甚至到嚥氣時都還等不到。
📍肺臟移植手術做了什麼？
即使等到可移植的肺臟，也不是單純的把患者肺部移除、換上健康的肺就行。陳維勳說，很多末期肺病患者具有嚴重的心肺問題，手術的麻醉難度也會因此提高，再植入大愛肺臟後，還要重建氣道、血管、支氣管等重要結構，並清除感染等造成的胸腔沾黏，困難度相當高。
陳維勳說，目前的技術已較為進步，此類手術快的話也需要6小時，若是狀況較為複雜、實行困難度較高的個案，時間可以拉長到10小時，不過根據林口長庚肺臟移植團隊的經驗來看，院方每年執行10例以上的肺臟移植手術，術後一年存活率可達86%，配合確實的復健與追蹤，病人一樣可以恢復正常生活。
📍移植後要怎麼做？
患者經過移植手術後，陳維勳說，頭半年的狀況通常是比較多的，要使用抗排斥藥物、並進行多項預防藥物監控，回診頻率落在1到3週一次，但通常1個月多數可以脫離氧氣、3到6個月就可以恢復正常走路或快走，醫院也會規劃為期6個月的復健計畫，並視患者的病況斟酌延長時間。
陳維勳說，器官移植的最終目的是讓病人變回正常人，可以正常工作、正常社交、正常運動，但確實的復健、規律服藥、定期回診缺一不可，若患者沒有配合藥物治療、產生器官排斥，時間久了就會走回慢性呼吸衰竭老路，變成需要移植的狀態。
📍肺臟移植後還能做運動嗎？
復健計畫會根據患者的病況，設計個人化的運動處方。部分民眾會認為，即使經過移植，患者還是很難像一般人一樣跑跳、甚至不適合從事運動，但陳維勳強調，人要能正常呼吸，肺臟是重要器官，但有好的肺臟、卻沒有好的呼吸肌肉也是不夠的，因此患者不是不能運動，反而是不能不做適度運動。
一位40多歲的連姓肺臟移植患者也分享自己的經驗，他在林口長庚做完肺臟移植手術後，29天就出院、重返工作崗位，術後半年就能路跑、一年就能潛水打魚，今年10月也即將與女友步入禮堂，更將參加醫院今年舉辦的路跑活動。