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東南亞進軍紐約時裝週！泰國環球小姐冠軍將出席越南設計師秀場

▲越南服裝設計師Do Manh Cuong將出席今年的紐約時裝週，東南亞的眾星雲集。圖為2007年泰國環球小姐Farung Yuthithum。（圖／翻攝自臉書）
▲越南服裝設計師Do Manh Cuong將出席今年的紐約時裝週，東南亞的眾星雲集。圖為2007年泰國環球小姐Farung Yuthithum。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南服裝設計師Do Manh Cuong將出席今年的紐約時裝週，眾多知名人士如2007年泰國環球小姐Farung Yuthithum或2022年環球小姐冠軍R'Bonney Gabriel都確定出席Do Manh Cuong的服裝秀。

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根據《越南快訊》報導，越南服裝設計師Do Manh Cuong的秀場將於美國時間的週日於紐約時裝週舉行，已有350名嘉賓確定出席，其中大多是億萬富豪、時尚雜誌編輯、網紅和明星。2022年環球小姐冠軍R'Bonney Gabriel是首位接受邀請的知名藝人，她已經向Do Manh Cuong提供自己的衣服尺寸，Do Manh Cuong將為她量身打造衣服。

為了準備出席紐約時裝週，泰國環球小姐Farung Yuthithum也在本週四（7）日搭飛機前往美國紐約，她表示自己非常欣賞越南服裝設計師Do Manh Cuong的簡約、女性化設計和優雅服裝的氛圍，因此成為了他的長期嘉賓。過去，她曾出席Do Manh Cuong在越南、澳大利亞和美國舉辦的各種服裝活動中。

泰國環球小姐Farung Yuthithum表示，當越南服裝設計師Do Manh Cuong願意讓她先看設計時，她感到受寵若驚。「我非常開心，過去沒有穿過類似的服裝，對這次服裝秀的舞台呈現感到非常期待。」

越南服裝設計師Do Manh Cuong指出這次的時裝秀將打破他的眾多個人紀錄，例如這會是他最短的時裝秀及公布最少作品的時裝秀，同時是他有史以來花費最多錢的時裝秀。Do Manh Cuong已在越南時間的週一，在越南名人朋友的陪伴下，飛往美國紐約準備此次紐約時裝週的舞台，將東南亞的傑出設計推上世界舞台。

▲越南服裝設計師Do Manh Cuong（左二）已在越南時間的週一，在越南名人朋友的陪伴下，飛往美國紐約準備此次紐約時裝週的舞台。（圖／翻攝自臉書）
▲越南服裝設計師Do Manh Cuong（左二）已在越南時間的週一，在越南名人朋友的陪伴下，飛往美國紐約準備此次紐約時裝週的舞台。（圖／翻攝自臉書）

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