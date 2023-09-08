基泰大直是海砂屋重建案！專家揭辨識海砂屋「5重點、3特徵」

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擔心買老屋寓會買到海砂屋，何世昌提供5重點：
一、屋況好不代表不是海砂屋，要驗過才知道。
二、別再信「水管漏水讓氯離子濃度高」的假話，有屋主會將氯離子濃度過高解釋為是水管長年漏水造成的，除了氯離子含量外，還應該檢測混凝土中性化數據，不可輕信屋主說法。
三、慎選檢測機構，如果不熟悉檢測機構，可以詢問所住縣市的建築師公會、土木技師公會等等。
四、別心存僥倖。有的買方很喜歡看中的物件，即使檢測結果顯示為海砂屋，但因氯離子濃度在法規邊緣，就會自我解釋成「可能驗錯了」或「還在合法數據內」，這樣等於是「明知山有虎，卻向虎山行」。
五、「別只相信自己的眼睛」，強烈建議花小錢做檢測。
雖然終究要檢測後才會確認是否為海砂屋，但是何世昌還是提到，很嚴重的海砂屋可以先以肉眼辨識，拿捏三大特徵：包含「鋼筋裸露」與「混凝土崩落」，且由於結構受損的關係，海砂屋另可能出現「房屋傾斜」的狀況，即便造成「房屋傾斜」的因素很多，不一定是海砂屋。但是如果有中古屋同時出現以上三種狀況，海砂屋的機率就相當高了。
何世昌也提供中古屋看屋重點，要自帶手電筒並打開天花板檢查內部，看有沒有鋼筋裸露的情況；買公寓頂樓要到樓頂看防水層有沒有重做。總之，「有整修、重新上漆、牆壁貼壁紙或其他裝修大面積遮擋」的物件都要注意。
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