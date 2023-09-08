大直民宅陷入地面！1F坍塌「慘變地下室」　驚悚7秒畫面曝光

基泰大直是海砂屋重建案！專家揭辨識海砂屋「5重點、3特徵」

▲北市大直街民宅坍塌，為隔壁新建案「基泰大直」所屬基泰建設施工不慎釀禍，正巧此為海砂屋重建案，也讓人再次關注海砂屋一事。（圖／記者陳明中攝）
▲北市大直街民宅坍塌，為隔壁新建案「基泰大直」所屬基泰建設施工不慎釀禍，正巧此為海砂屋重建案，也讓人再次關注海砂屋一事。（圖／記者陳明中攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北市大直街民宅昨（7）日晚間驚傳傾斜事件，初步判斷可能是鄰近建案基泰建設施工不當引起，因基泰建設此地正巧為2021年開始的都更海砂屋重建案，加上施工不當引起周邊房子傾斜，也讓人對於海砂屋議題再度關切。民眾要如何避免買到海砂屋，專家提出5大重點與辨識小技巧。

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中古屋並非每一間都那麼完完美，尤其老公寓氯離子濃度過高的問題比想像中更常見。馨傳不動產智庫執行長何世昌就針對海砂屋做出解釋：「高氯離子房屋俗稱『海砂屋』，指混擬土中氯離子濃度過高的房子，成因不侷限於海砂。高氯離子建築物是較廣泛的指稱。但為了方便說明，都直接稱說海砂屋。」他並提到，混凝土原本應該是鹼性，但氯離子濃度太高會使混疑土的PH值下降，造成混凝土「中性化」，容易造成鋼筋腐蝕，進而使建築結構受損。

▲買房最怕買到海砂屋，此為新北市五股區西雲路海砂屋日前拆除狀況。（圖／資料照，新北市城鄉發展局提供）
▲買房最怕買到海砂屋，此為新北市五股區西雲路海砂屋日前拆除狀況。（圖／資料照，新北市城鄉發展局提供）
擔心買老屋寓會買到海砂屋，何世昌提供5重點：

一、屋況好不代表不是海砂屋，要驗過才知道。

二、別再信「水管漏水讓氯離子濃度高」的假話，有屋主會將氯離子濃度過高解釋為是水管長年漏水造成的，除了氯離子含量外，還應該檢測混凝土中性化數據，不可輕信屋主說法。

三、慎選檢測機構，如果不熟悉檢測機構，可以詢問所住縣市的建築師公會、土木技師公會等等。

四、別心存僥倖。有的買方很喜歡看中的物件，即使檢測結果顯示為海砂屋，但因氯離子濃度在法規邊緣，就會自我解釋成「可能驗錯了」或「還在合法數據內」，這樣等於是「明知山有虎，卻向虎山行」。

五、「別只相信自己的眼睛」，強烈建議花小錢做檢測。

雖然終究要檢測後才會確認是否為海砂屋，但是何世昌還是提到，很嚴重的海砂屋可以先以肉眼辨識，拿捏三大特徵：包含「鋼筋裸露」與「混凝土崩落」，且由於結構受損的關係，海砂屋另可能出現「房屋傾斜」的狀況，即便造成「房屋傾斜」的因素很多，不一定是海砂屋。但是如果有中古屋同時出現以上三種狀況，海砂屋的機率就相當高了。

▲老房子如果同時都出現「鋼筋裸露」、「混凝土崩落」、「房屋傾斜」三個狀況，是海砂屋的機率相當高。（圖／資料照，記者蘇榮泉攝）
▲老房子如果同時都出現「鋼筋裸露」、「混凝土崩落」、「房屋傾斜」三個狀況，是海砂屋的機率相當高。（圖／資料照，記者蘇榮泉攝）
何世昌也提供中古屋看屋重點，要自帶手電筒並打開天花板檢查內部，看有沒有鋼筋裸露的情況；買公寓頂樓要到樓頂看防水層有沒有重做。總之，「有整修、重新上漆、牆壁貼壁紙或其他裝修大面積遮擋」的物件都要注意。
 

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