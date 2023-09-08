大直民宅塌！ 王世堅罵基泰建設「最惡劣建商」：沒戰爭房子也沉
大直民宅昨（7）晚間出現下陷事故，根據現場里長表示，危樓約有30戶，但整排鄰近民宅也受到牽連，昨晚撤離369位住戶。台北市議員王世堅中午前來勘查，對於基泰建設在事發過了大半天，卻拿不出觀測資料連續飆罵：「可惡！」甚至說這是他從政以來，看過最荒唐的一次，並要求市府全面徹查基泰相關建案。
記者周淑萍/綜合報導
台北市中山區大直街94巷1弄，昨（7）日晚間發生整棟公寓下陷事故，住戶緊急逃命，手機、錢包都來不及拿就帶著家人逃離，有一樓受災戶家中一樓直接變成地下室，現場畫面相當驚人！台北市議員王世堅稍早前來現場了解狀況，對於基泰建設事發至今都沒有人出面回應，現場多次怒罵：「可惡、惡劣，讓大直變烏克蘭」。
王世堅表示，月前就有民眾向服務處陳情，指出因為基泰建案的開挖，讓家中（塌陷危樓）出現裂縫、門也變形，但建管處會勘後認為非建案施工造成，因此沒有進一步的處理，讓工地繼續施工。王世堅不滿表示：「台北市第一次有這麼荒唐的事情，都發局、建管處不當一回事，才讓基泰建設橫行罷道。」對於發超過12小時，竟然還致無法提供觀測系統，要求市政單位勒令停業。王世堅怒飆「沒有戰爭、沒有飛彈，大直現在變成烏克蘭了嗎？」