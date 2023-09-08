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誘騙人才、繞道他國　韓媒：中企「狂出手段」增購半導體設備

▲中國半導體發展受到限制，韓媒指出中國企業以多種手段繞開制裁，持續增購人才與設備。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國半導體發展受到限制，韓媒指出中國企業以多種手段繞開制裁，持續增購人才與設備。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

受到美國半導體出口管制影響，中國陸續出台各種法規與政策想辦法達成晶片自主，根據韓媒《BusinessKorea》報導，中國政府透過「啟明計劃」、「千人計畫」等方式招募海外人才，另外也利用了高薪挖角海外人才、繞道第三國取得美國的半導體設備和晶片等手段避開制裁。

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報導提到，中國過去利用千人計劃招攬海外人才，藉由高薪與優渥的福利吸引海外受訓的頂尖科學家，幫助中國突破關鍵技術，在美國批評該計畫是中國政府主導的間諜行動並採取相對管制後，該計畫一度停擺；如今，面臨人才嚴重短缺，中國再度推動「啟明計劃」捲土重來。

在最新的「啟明計劃」內，中國政府為了成功招募海外人才，提供了合約獎金人民幣300萬至500萬元（約新台幣1310萬至2184萬元）、房屋補貼，甚至提供鑽石珠寶、名牌汽車等等。

文內舉出有不少韓國獵頭公司受中企委託，會在招募廣告中提到公司職缺涉及「海外工作」，而公司將會給予員工與其子女種種福利如住宅補貼、交通補貼、入學國際學校機會等，同時專門尋找來自三星電子或SK海力士等半導體產業內，具有DRAM生產和開發經驗的人才。

這類廣告文宣中，雖然工作地點多半列於韓國例如城南市盆唐區，但在實際工作地點卻被設定為「海外」，且提及中文流利者優先錄用、只有正式合格者才會知道詳細工作詳情等等，報導指出這類披「韓企」皮的中國半導體公司不在少數。

除此之外，中國企業如被美國列入出口黑名單的華為，還積極利用收購其他公司並藉其名義興建工廠等方式，規避美國政府的審查，同時也試圖藉由投資或收購包括半導體公司在內的科技公司；美國半導體產業協會（SIA）表示，華為至少收購了2家現有工廠，並正在興建3座工廠，其背後資金來自深圳市政府約300億美元的支持。

最後則是繞道第三國來控制進出口交易，報導提到市場發現自去年起，中國從馬來西亞進口的半導體設備一口氣提升至5.9億美元，而據聯合國貿易統計，馬來西亞對美國、日本、荷蘭等3大半導體設備大國的進口金額也增長127.7%，金額暴增了5.8億美元，市場認為，中國這是為了規避美國半導體設備出口限制，採取繞道大馬的手段來進口增添設備。

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