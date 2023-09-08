香港黑色暴雨淹慘！深圳洩洪被控「太晚通知」 宛如涿州事件翻版
受「海葵」殘餘相關的低壓槽影響，中國廣東沿岸7日開始下暴雨，連香港也慘遭水患侵襲，香港天文台8日凌晨零時5分發出黑色暴雨警告信號後，持續超過12個小時之久，創下歷來黑色暴雨警告信號維持最長時間紀錄，截至發稿時間為止尚未解除。不少民眾紛紛質疑此次淹水的原因，有人認為與深圳洩洪有關，甚至聯想到7月底8月初，「保北京棄河北」，導致涿州市等多地淹慘的事件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，有香港當地的管線專家認為，香港多數地區遭遇水患，不排除是因為早前蘇拉颱風造成的垃圾、雜物尚未清除乾淨，就被本波暴雨沖進下水道、水管，從而導致淤塞。
淪為「重災區」的黃大仙，地鐵站被滾滾大水淹沒的影像在網路上瘋傳，對此專家也認為，黃大仙受地勢限制，獅子山的雨水基本都會順著山勢，由山頂流往黃大仙一帶，所以該區不時會傳出淹水災情。
至於香港北區淹水，專家則指出，或許與深圳洩洪有關，但也強調洩洪無法避免，因為若不這麼做，很可能會導致決堤，屆時情況則會更為嚴重。
不過，對於深圳洩洪決定及宣布時間，許多香港民眾都感到不滿，質疑深圳水庫8日零點15分洩洪，但港府7日深夜11時44分左右才被告知，根本應變不及，幾乎重現上月初「為保北京、水淹河北」的慘況，直言一切似乎不如深圳市應急管理局所言，洩洪對下游影響「不會太大」、「水會沿著深圳河排到深圳灣裡去，排到大海去。」