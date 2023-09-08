鴛鴦颱風料今晚登陸日本！豪雨襲關東　千葉淹水、民眾受困

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根據預測路徑，鴛鴦將於8日晚間會極度接近東海周邊地區，並預計從靜岡縣登陸日本，隨後將穿過關東地區，並在9日威力減弱，後續轉為熱帶風暴。
受此影響，預計鴛鴦將會為整個關東地區至東北地區帶來極大雨勢。關東甲信地區至9日、東北地區8日晚間至9日會可能將出現猛烈雷雨。其中甲信地區大氣狀態十分不穩，至8日晚間可能會出現線狀降雨帶（台灣稱線狀對流，指由接續生成的積雨雲所連成的線狀排列），造成猛烈降雨。
儘管鴛鴦尚未登陸，但強勁的風雨已先對日本千葉一帶造成災情。千葉鴨川市濱荻有民眾通報「房屋1樓淹水，8人受困於2樓」；中午左右，鴨川市內浦也接獲民眾稱「1樓浸水，2人逃往2樓」的通報，消防部門正在救援中。
千葉現在8日早上發布自2021年啟用的新災害警示系統以來，首個的「顯著大雨」警報，各地每小時降雨量接近50毫米。包括千葉市部分地區、市原市、大網白里市等，都發出了避難指示，要求居住在山邊河邊等危險區域的居民撤離。
除了千葉地區以外，東京墨田區的一處工地現場，也因為颱風影響，而發生鷹架傾倒事件。據悉，警方接獲110通報，一棟在施工的7樓建物的鷹架大幅度傾倒，雖然未釀成人員受傷，但警察廳已對大樓前的道路實施交通限制，並正在緊急恢復中。
受到大雨影響，JR東日本東北本部宣布，8日晚間至9日部分列車將會停駛或延誤。關東地區預計8日晚間下班通勤時間影響最甚。
航空班機也受到鴛鴦影響，起降羽田機場的國內航班，有32架已經停飛或之後決定停飛。停飛班機包括日本航空17架、全日空12架、星悅航空3架，合計共32架。
日本氣象廳預估，隨著鴛鴦登陸日本，惡劣天氣將會持續至9日，雨帶亦會逐漸影響關東北部地區。呼籲人們做好預防措施，留意天氣。