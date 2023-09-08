廖家儀遇香港世紀暴雨困家中 道路塌陷曝Uber「橡皮艇新服務」
受到颱風環流影響，香港雨量突破139年來新紀錄。台灣女星廖家儀嫁給香港太古集團總裁陳世傑14年，今（8）日在臉書分享香港的慘況，在黃竹坑前往淺水灣的其中一段道路塌陷，整台車直接掉進坑裡。另外，香港的多元叫車服務Uber甚至出現橡皮艇的選項，令人擔憂香港狀況。廖家儀向《NOWnews今日新聞》表示，「希望災後一切平順，大家能趕快恢復正常生活」。
記者蔡依庭／綜合報導
香港昨夜起出現暴雨，至今未停，暴雨導致多處淹水，所有學校停課、股票交易所暫停買賣，大部分交通工具也暫停營運，全城幾近癱瘓。廖家儀在臉書透露因為香港暴雨，小朋友不能到學校上課，只好在家陪伴孩子上遠距課程，見到氣候災難的慘況，讓她想起過去也曾遇到颱風嚴重侵襲台北，「我家住在捷運淹掉的地帶，早上離開家裡去上通告，才2個鐘頭就不能回家了，花了3天政府才把水抽乾了，記得那時候真的是（利用）橡皮艇送進食物」。
她稍早再度回應：「謝謝大家的關心！」她昨晚6點趁天氣晴朗時和朋友約吃飯，但晚上7點到九龍和朋友吃飯，過沒多久先生就打給她說有紅雨特報，要接她回家，「沒想到水淹到輪胎」。今天小孩都停課在家開啟網路課程，她就負責張羅小孩的餐點。現在最大心願，她說：「目前就希望災後一切平順，大家能趕快恢復正常生活。」同時呼籲大家能隨手做環保、愛護地球，才不會持續暖化，導致天氣不穩定。