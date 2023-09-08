大直基泰工地制高點恐怖直擊！不只民宅下陷　驚見天坑、道路變形

王世堅、陳怡君聯名告發基泰建設　質疑北市府白紙黑字掩護建商

▲台北市議員王世堅向北檢告發基泰建設（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）
▲台北市議員王世堅向北檢告發基泰建設（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）

記者潘千詩／台北報導

「基泰大直」因施工波及鄰房民宅，害得大直街94巷整排屋齡40年的公寓倒塌，一樓瞬間消失，景象觸目驚心。台北市議員王世堅、陳怡君今（8）日下午共同具名向台北地檢署按鈴告發基泰建設嚴重違反公共安全，涉嫌公共危險。王世堅說，台北市竟然成為台灣的烏克蘭，沒有發生戰爭卻有房屋坍塌，此時此刻如不啟動司法調查，等於縱虎歸山；是否對台北市政府提告？王表示，看後續北市府會不會補足觀測資料以及後續處置方式決定，但他強烈質疑有官商勾結。

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▲台北市議員王世堅向北檢告發基泰建設（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）
▲台北市議員王世堅向北檢告發基泰建設（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）
據了解，陳怡君因在錄製節目，無法親自前來按鈴，因此只有王世堅一人獨自前往。王世堅受訪時表示，前幾天夜晚，寧靜時分，現場一百多位居民都已經或多或少聽到些許地殼震動的聲音，民眾眼睛看到的、耳朵聽到的，都被建管處視若無睹，相當荒唐。

王世堅指出，7日晚間7時許，基泰建設在大直街工地的施作，直接影響到94巷1弄1號、3號、5號、7號、9號、11號、13號嚴重坍陷，1號整棟房子直接墜入地下達5米之深，請檢察官受理，立刻分案調查基泰建設的胡作非為。

王世堅透露，這幾年來，基泰建設在台北市多處開發、施作好幾個建築工程，該建商的作為可以說是橫衝直撞，如入無人之境；讓台北市議會議員跟當地民眾最痛心的是，昨天坍陷的工地，早在半年前居民就已發現，向建管處、都發局陳情房屋現況，也透過好幾位市議員分別多次辦理現場會勘跟協調。

王說，更離譜的是昨天上午陳怡君才到現場會勘，晚上7點就在會勘現場，整條民宅共4棟嚴重坍陷，造成25戶、156位民眾倉皇逃生，尤其1號顏先生家族可以說是連滾帶爬才有辦法逃離一樓現場，回頭一看，家已經深陷土層中，非常荒唐離譜。

他說，台北市議會過去6個多月來的會勘、協調中，在7月6日負責督考基泰建設的都發局、負責核發建築執照、監督施工的建管處，竟在公文回覆「工地並沒有危害鄰房公共安全」，還認為造成的龜裂、坍陷、滲水、傾斜、下沈都非施工造成，「非因施工造成」，白紙黑字幫基泰建設掩護。

▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／記者潘千詩攝影，2023.09.08）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／記者潘千詩攝影，2023.09.08）
王世堅說，他今天到現場要求都發局、建管處應立刻交出基泰建設的工地觀測資料，結果資料不沒保存、失蹤，基泰建設也拒絕交出，理由是觀測資料都在工地現場，工地因為坍陷到地下，資料不見了！他預告，北市府都發局、建管處背後有很多不可告人的秘密，他提出強烈質疑。

▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）
▲台北市政府公文，被台北市議員王世堅質疑掩護基泰建設（圖／讀者提供）

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