王世堅、陳怡君聯名告發基泰建設　質疑北市府白紙黑字掩護建商

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王世堅指出，7日晚間7時許，基泰建設在大直街工地的施作，直接影響到94巷1弄1號、3號、5號、7號、9號、11號、13號嚴重坍陷，1號整棟房子直接墜入地下達5米之深，請檢察官受理，立刻分案調查基泰建設的胡作非為。
王世堅透露，這幾年來，基泰建設在台北市多處開發、施作好幾個建築工程，該建商的作為可以說是橫衝直撞，如入無人之境；讓台北市議會議員跟當地民眾最痛心的是，昨天坍陷的工地，早在半年前居民就已發現，向建管處、都發局陳情房屋現況，也透過好幾位市議員分別多次辦理現場會勘跟協調。
王說，更離譜的是昨天上午陳怡君才到現場會勘，晚上7點就在會勘現場，整條民宅共4棟嚴重坍陷，造成25戶、156位民眾倉皇逃生，尤其1號顏先生家族可以說是連滾帶爬才有辦法逃離一樓現場，回頭一看，家已經深陷土層中，非常荒唐離譜。
他說，台北市議會過去6個多月來的會勘、協調中，在7月6日負責督考基泰建設的都發局、負責核發建築執照、監督施工的建管處，竟在公文回覆「工地並沒有危害鄰房公共安全」，還認為造成的龜裂、坍陷、滲水、傾斜、下沈都非施工造成，「非因施工造成」，白紙黑字幫基泰建設掩護。
王世堅說，他今天到現場要求都發局、建管處應立刻交出基泰建設的工地觀測資料，結果資料不沒保存、失蹤，基泰建設也拒絕交出，理由是觀測資料都在工地現場，工地因為坍陷到地下，資料不見了！他預告，北市府都發局、建管處背後有很多不可告人的秘密，他提出強烈質疑。
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